Jó hírt kaptak az autógyártók Kínából

Kicsit megkönnyebbülhetnek a nagy európai autógyártók, mert már látszik az alagút vége. A vírusból kilábalt Kínában ugyanis tömegek akarnak autót venni a közeli jövőben. A német márkák itt is előnyben vannak.

Lélegzetvételhez, de legalábbis reménysugárhoz juthatnak hamarosan a nagy európai autógyártók, mert már látszik az alagút vége, legalábbis a Távol-Keleten. Alig hogy lecseng a koronavírus járvány, a kínaiak tömegesen új autókat vennének. A hirtelen meglódult vásárlási kedv oka az Ipsos friss közvélemény kutatása szerint egyértelmű: kerülni akarják a zsúfolt tömegközlekedési járműveket és ezzel az ismételt megfertőződés lehetőségét.

A vírus kitörése előtt a megkérdezett kínaiak 34 százaléka használt autót, most viszont 65 százalékuk közlekedik saját négykerekűvel, 45 százalékuk pedig a motorbiciklit vagy a mopedet részesíti előnyben. Taxiba szállni viszont jóval kevesebben "mernek", alig 15 százalékuk nyilatkozott arról, hogy igénybe vesz bérkocsit.

Jelentősen erősödött ugyanakkor az autóvásárlási kedv. Meglepően sok kínai, 72 százalékuk tervezi a vásárlást, határozott szándékkal. Ennek elsőrendű oka pedig az, hogy így csökkentsék a fertőzés veszélyét - a vásárlást tervezők 77 százaléka nyilatkozott így. Családi használattal ugyanakkor 51 százalékuk indokolta a vásárlási tervet.

Arra a kérdésre hogy milyen autót vennének, csak 23 százalékuk válaszolta azt, hogy kínai gyártmányt, 10 százalékuk kifejezetten külföldi luxusmárkát, 60 százalékuk pedig középkategóriás járművet venne - ide tartoznak a Kínában gyártott német automobilok is.

A vágyott autó kiválasztását zömmel internetes felületeken, és nem személyesen intéznék: 79 százalékuk jelölte be ugyanis azt, hogy online bemutatótermekben nézne körül az autóvásárlás előtt. Érdekesség ugyanakkor, hogy a közösségi média ajánlásait csak a megkérdezettek 57 százaléka tartotta mértékadónak az autó kiválasztásában.

A leendő kocsi felszereltségében az egészségügyi megfontolások vezetnek. Pollenszűrővel és légkondicionálóval kell a következő autónak rendelkeznie a megkérdezettek 51 százaléka szerint, és megközelítőleg ugyanennyien választanának olyan autót, amelynek belső terét antibakteriális műanyagok borítják.

A gépjárműhasználat jelentős növekedéséről számolt be lapunknak Gyarmati Zoltán is. Cége az EPS Global Kínában működtet okos parkolási rendszereket. A Sanghaj közelében levő Jangcsungban és a belső ázsiai Csifengben a koronavírusos hetekben drasztikusan csökkent a városi közlekedés, a személyautós és a közösségi közlekedés is a korábbi töredékére esett vissza, de március elejétől ismét gyakori a csúcsforgalom mindkét városban. A járvány csillapodtát követően, március közepén indultak újra az EPS által működtetett okos parkolási rendszerek is a két említett kínai városban. Új fejlemény, hogy Belső-Mongólia Tartománya a 4 millió lakosú Csifeng rendszerét olyan jónak minősítette, hogy az Év Urban Management díjat ennek a projektnek ítélték oda.