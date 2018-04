Már a digitális autóipari korszakra gyúr Magyarország

Magyarország minden tekintetben felkészült arra, hogy az autóipar hagyományos korszakát követően a digitális autóipari korszakban is a legsikeresebb legyen Európában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI híre szerint.

Szijjártó Péter a 45 milliárd forintos beruházással készülő, önvezető és elektromos autók tesztelésére is alkalmas járműipari próbapálya megtekintése kapcsán beszélt arról, hogy Európában is egyedülálló módon a zalaegerszegi pályán nemcsak városi és közúti tesztkörnyezetben lehet majd vizsgálni a járműveket. Ausztriával és Szlovéniával megállapodva határon átnyúló tesztutakat is biztosítanak a fejlesztőknek, így a határt keresztező infrastruktúrában is tesztelhetik az autókat - írta az MTI.

A világban zajló "modernkori ipari forradalmat az autóipar vezényli" az önvezető és elektromos autók fejlesztése révén. Magyarország az új autóipari korszak sikereinek alapját is megteremti, ennek egyik fontos eleme a zalaegerszegi tesztpálya, amely 2020 elejére készül el teljesen - véli a miniszter. (Külföldi ledgyár épülhet Zalában - ezt a hírt olvasta?)

Az új autóipari technológiákban is érdekelt legnagyobb német fejlesztő vállalatok, mint a Bosch, a Continental vagy a Thyssen-Krupp már magyarországi fejlesztési tevékenységet is folytat - tette még hozzá.

Az MTI kérdésére Szijjártó Péter azt is elmondta: jelenleg 150, a világon vezető autógyártóval, alkatrész-beszállítóval vagy informatikai céggel folynak tárgyalások a zalaegerszegi tesztpálya igénybevételéről. Szerinte a zalai létesítménynek köszönhetően Zalaegerszeg "a globális járműipari forradalom frontvonalában van".

A kép forrása: MTI Fotó/Varga György.