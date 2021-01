Már tejüzemből is épül karbonsemleges

Victoria államban (Ausztrália) a kormány annyira komolyan veszi az agrárium szén-dioxid kibocsátásának csökkentését is, hogy még egy nagy méretű okos tejgazdaságot is finanszíroznak. Elvégre kell, hogy legyen a követhető példa.

Ausztráliát a közelmúltban intenzív aszály és rendkívüli hőség is sújtotta, nem meglepő, hogy a fenntartható mezőgazdasági gazdálkodás felértékelődött.

A hírekbe a megújuló energia termelés mérete után a rohamos tempóban megkezdett óriási energiatárolási projektjeivel bekerülő Victoria állam ennek megfelelően finanszírozni kezdett olyan "okos gazdaságokat", melyek a mezőgazdasági üzem integrációjának megértésében és az agrár technológia új alkalmazásainak fejlesztésében segítenek. E megoldásokkal szeretnék a gazdák és a termelők számára érthetővé és vonzóvá tenni mindazt, ami az agrártechnológiai jövőt jelentheti.

A program kicsiben meglehetősen egyszerű és követhető: amikor az egyik gippslandi tehenészetben energiaauditot tartottak, kiderült, hogy két szivattyú felelős a magas áramszámláért. Ezek a gazdaság által felhasznált villamos energiájának több mint 70 százalékát fogyasztották el - ami a farm által az aggregátorokban elfogyasztott dízelnek a 60 százalékát tette ki.

Azt is kiszámolták, hogy a farm saját 29 kW-os napelemei által termelt áram jelentős részét hatékonyabban fel tudják használni az üzemeltetésben - leginkább szennyvíz szivattyúzásra - minthogy egyszerűen a hálózatra termeljenek. A gyenge hatásfokú szivattyúegységek cseréje, és a hozzájuk használt csövek újraméretezése és optimalizálása összesen 50 ezer (ausztrál) dollárba került, de az energetikai update évente 8000 dollár megtakarítást eredményez, így a beruházás alig több mint 4 éven belül megtérül. Nem meglepő, hogy a gazdaság azt is tervezi, hogy több saját termelésű áramot termelnek majd meg, hogy még önellátóbbak lehessenek.

Nagyban ettől azonban lényegesen látványosabb mindez: a hivatalos állami webszájton több olyan nagy farmot is megnevez (Ellinbank, Hamilton, Horsham, illetve a Tatura - Mildura SmartFarm) ahol a növénytermesztésre, gyümölcs farmokra, állattenyésztésre profilozottan "okosították fel" a gazdaságokat.





Okos farmok Victória államban (forrás:agriculture.vic.gov.au)

Az Ellinban egy 500 tehenes gazdaság, amely 230 hektáros területén az egész állam leginnovatívabb tejipari cégének számít. Az itteni SmartFarm olyan technológiákat tartalmaz - írja egy hazai szakportál, amelyekkel például javítható a legelők termelése, optimalizálható a takarmányozás, a kiosztás és a hasznosítás is.

Az olyan, már általánosnak tekinthető kritériumok mellett, minthogy a gazdaság működéséhez szükséges áramot mind nagyobb arányban maguk állítsák elő a hozzáférhető zöldenergiákból (a nap, a szél és a vízenergia hasznosítása mellett ez esetben adott a feltétel a biogáz termelés és felhasználás lehetőségének is), a Ellinbank azt is megcélozta, hogy a világ első szén-dioxid-semleges tejüzemévé váljon. Ehhez csökkenteni kell a metánkibocsátást, és radikálisan javítani kell a műtrágya-, illetve a trágya- és a szennyvízkezelési hatékonyságot is. Most ott tartanak, mielőtt teljesen nyitottá válna a gazdaság, otthont adnak mezőgazdasági és energetikai oktatási programoknak is - hogy követhető példákkal segítse a hasonló gumicsizmában járó gazdákat.