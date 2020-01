Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Méretes leépítést jelentett be a nagybank

Ötszáz ember kirúgását tervezi a UBS. Így próbálnak javítani a teljesítményükön.

A svájciak legnagyobb bankjának számító UBS a privátbanki, tőkepiaci és értékesítési területeket is mind beolvasztaná befektetési banki üzletágába - idézi a Financial Times információját a Portfolio. Ennek része az 500 ember elbocsátása is, amely a globális vagyonkezelői üzletág dolgozóinak mintegy 2 százalékát teszi ki.

Korábban volt szó arról, hogy a gazdag ügyfelek divíziójának beolvasztása a bank bizalmi vagyonkezelőjébe jelentősen csökkentheti a költségeket, amely így a mostani dupláját, 1500 ügyfelet szolgál ki a jövőben.