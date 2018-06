Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj: európai jégkrémhiány fenyeget

Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt - mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára az InfoRádiónak.

A jégkrémgyártók nem igazán örülnek a nagy melegnek. A globális felmelegedés miatt ugyanis egyes minőségi alapanyagokat egyre nehezebb beszerezni, például a gyümölcsöket.

Idén nyáron egész Európában jégkrémhiány várható. Ez nem azt jelenti, ha valaki jégkrémet keres, feltétlenül üres polcokat fog látni, de azt igen, hogy gyorsabban ürülnek a készletek - mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára a rádiónak. Időnként szűkülhet a kínálat, vagy nagyon meleg napokon el is fogyhat a készlet.

A kereslet növekedésén kívül ezt Magyarországon a munkaerőhiány is tetézi. Bár eddig hazánkban nem volt változás a jégkrémek árában, arra számítani lehet, hogy ha az alapanyagköltségek megugranak, a termékek is drágulhatnak. A gyártóktól nem kaptunk olyan jelzést, hogy jelentős változás lenne az árazásban - számolt be Intődy.

Fotó forrása: Marton Szilvia / Napi.

