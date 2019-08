Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rengeteget fizetnek Peppa malacért

Négymilliárd dollárért felvásárolja a világ aktuálisan tán legnépszerűbb mesefigurája, Peppa malac jogait birtokló, kanadai Entertainment One nevű céget az amerikai játékgyár, a Hasbro - adta hírül a 444.hu.

A Hasbro közleménye szerint ezzel bővítik szórakoztató és "családközpontú történetmesélő" portfóliójukat.

A BBC értesülései szerint az üzletet teljes egészben készpénzben bonyolítják, a 3,3 milliárd fontos (4 milliárd dollár, mintegy 1180 milliárd forint) felvásárlási ár alapján az Entertainment One részvényesei részvényenként 5,60 fontot kaphatnak.

A Hasbro játékgyártóként ismert, de már eddig is benne volt a szórakoztatóiparban is. A cég birtokolja az Én kicsi pónim és a Transformers sorozatok jogait is - írta a 444.hu.