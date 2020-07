Sokkal olcsóbb lett a Tesla új modellje

A Tesla 3000 dollárral csökkentette a Y haszonjármű-jármű árait, hogy a koronavírus-járvány miatti válság közepette is fenn tudják tartani a tervezett értékesítési volument.

Mindössze négy hónappal a bevezetése után, a Tesla úgy döntött, hogy közel 950 ezer forinttal leárazza az Y nevű modelljét is. A lépés annyiban nem meglepő, hogy májusban már a Tesla Model 3, X Model és S modell is árengedményt kapott. Az autógyártó webhelye szerint az Y modell most 49,990 dollárral kezdődik, közel 6 százalékkal olcsóbb, mint a korábbi 52 990 dolláros ár volt. Tehát már 15,6 millióba kerül a legújabb autó - írja a Reuters.

Az Elon Musk vezette társaság ebben a hónapban az autószállítások vártnál kisebb visszaesését jelentette a második negyedévben. A Tesla áprilisban azt közölte, hogy az Y modell már akkor nyereséges volt, ami az első alkalom volt, hogy pozitív negyedévet produkált egy új autójuk az első negyedévben.