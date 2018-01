Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szétverték a nemzetközi lánc boltjait a felháborodott dél-afrikaiak

Sokaknál kiverte a biztosítékot a H&M egyik hirdetése, melyen egy fekete kisfiún "coolest monkey in the jungle" (legmenőbb majom a dzsungelben) feliratú kapucnis pulóver látható. A felháborodás a Dél-Afrikai Köztársaságban vandalizmusba fordult, a lánc egyik üzletét valósággal szétverték - írja a hvg.hu a brit The Daily Mail híre alapján.

A cég honlapján már nem látható a rasszistának tartott reklám, bocsánatot is kértek, de ez nem mindenhol csitította az indulatokat. Volt ahol csak énekeltek és táncoltak a tiltakozók, máshol viszont felborogatták a polcokat és kidöntötték a biztonsági kapukat - olvasható a portál cikkében.

A tüntetés szervezői szerint a a ruházati láncnak szembe kell nézni a rasszista reklám következményeivel.