Szorosabbra fűzi kapcsolatát a BMW és a Daimler

A BMW és a Daimler közös platformokat fejleszt elektromos autók gyártásához. Amennyiben a közös projekt megvalósul, legkevesebb 7 milliárd eurós megtakarítást hozhat két autógyártónak - írta a Sueddeutsche Zeitung és az Auto Bild cikkére hivatkozva a portfolio.hu.

Domokos Erika , 2019. március 17. vasárnap, 07:18 Fotó: Getty Images - Jan Woitas

Korábbi bejelentés szerint közösen nyújtana autómegosztó és egyéb mobilitási szolgáltatásokat a BMW és a Daimler. A struktúra a tervek szerint úgy fog kinézni, hogy öt közös céget fognak össze egy szövetségben: az autómegosztással foglalkozó Share Now, a parkolási szolgáltatásokat nyújtó Park Now, az elektromos töltőoszlopokat üzemeltető Charge Now, a mobilitási platform Reach Now és a Free Now cégeket - írta a lap.

A BWM és a Daimler megállapodott az önvezető autózáshoz kapcsolódó technológiák közös fejlesztéséről is. A cél, hogy itt is a legnagyobb költségmegtakarítást érjék el.

A legfrissebb beszámolók pedig már arról szólnak, hogy a BMW és a Daimler tárgyalásokat folytatott arról, hogyan fejleszthetnének közös platformokat elektromos autók gyártásához. A rivális autógyártók igyekezete nem véletlen, abban az esetben ugyanis, ha sikeres lesz a közös projekt, legkevesebb 7 milliárd eurós (durván 2200 milliárd forint) megtakarítást eredményezhet számukra a következő hét évben - olvasható a Portfolio cikkében.