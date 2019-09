Új cég nyithat benzinkutat Magyarországon

Ha az Auchan benzinkútjánál tankol, már egy lengyel cég üzemanygát vásárolja. De könnyen meglehet, hogy a PKN Orlen már ennyivel nem éri be.

A lengyel olajtársaság, a PKN Orlen a Lotos Group felvásárlásával megjelent a szlovák benzinkúthálózat üzemeltetői közt, a következő lépés pedig Magyarország is lehet - írja a vg.hu. A cég Lengyelország mellett Csehországban, Németországban és Litvániában is üzemeltet ilyen hálózatot, Szlovákiában most bővít, Csehországban pedig megnyitotta az első saját benzinkútját is.

Daniel Obajtek, a PKN Orlen igazgatóságának elnöke bizakodó, úgy látja, hogy a cégcsoport finomító kapacitása arra is elegendő lehe,t hogy Közép-Európában a nagykereskedelmi értékesítés mellett a kiskereskedelmi pozícióikon is javítsanak. A Mol számára nem ismeretlen a PKN Orlen, mert Szlovákia mellett Csehországban is riválisai egymásnak, sőt: a magyarországi Agip kúthálózatért anno a lengyelek is versenybe szálltak. A nagykereskedelemben pedig, a cseh leányvállalatán (Unipetrol) keresztül már jelen is van a PKN: több kiskereskedelmi hálózat, köztük az Auchan beszállítója.

A napilapnak nyilatkozó iparági elemző szerint a PKN vagy az Unipetrol kiskereskedelmi megjelenése lehet a lengyel cég következő lépése akkor is, ha "a Mol-OMV-Shell hármas piaci pozíciói megdönthetetlennek tűnnek".