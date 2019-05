Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új taktika a kávézókban: fizetnek a vendégeknek

Ambiciózus vetélytársat kapott a Starbucks Kínában. A helyi startupként indult Luckin most a vendégeknek is fizet, hogy elhalássza őket a nagy vetélytárstól.

Pénteken debütált az amerikai tőzsdén a kínai Luckin kávézólánc. A belépés jól sikerült, hiszen a részvény árfolyama a nyitónapon 20 százalékkal nőtt, így a cég piaci értéke már meghaladta a 4 milliárd dollárt. A két évvel ezelőtt alapított láncnak már 2370 egysége működik, és a végső cél, hogy megelőzzék a nagy vetélytárs Starbucks-ot.

A cégben az alapító Jenny Qian Zhiyan kívül egy sor kínai, szingapúri befektető lát fantáziát - de többek közt a BlackRock is fektetett pénzt a vállalkozásba.

A Luckin egyelőre még veszteséges, a múlt évet 475 millió dolláros mínusszal zárta, és a New York Times tudósítása szerint az idei évben is összehoztak már vagy 85 millió dolláros veszteséget. Ez nem is csoda, a Luckin ugyanis az alacsony árak mellett rendkívüli kedvezményekkel csábítja a kávé és tea szerelmeseit.

Bár egy csésze kávét ezer forint körüli áron adnak, minden nap akad valamilyen kedvezmény - így akár féláron is felhörpinthető egy adag eszpresszó. Egyik másik programjukban azokat jutalmazzák, aki hetente legalább hétszer látogatják a kávézókat, s így belekerülnek egy olyan vásárlói csoportba, amely készpénz-visszatérítésre jogosult. A cég kimutatásai szerint a nemrég zárult akcióban 7 millió dollárt osztottak vissza a vásárlóknak egy tízhetes programot követően.

Mindeközben a Starbucks sem tétlenkedik. A kínai kávé- és teapiacot is uraló amerikai lánc a szintén kínai Alibaba egyik leánycégével, az Ele.me céggel társult kávéforgalmazásra. A 2,7 milliárd dollárra tartott kínai kávépiacon több mint ötven százalékos piaci részesedéssel rendelkező Starbucks jelenleg 3600 tagból álló hálózatot üzemeltet, de 2022-ig meg akarja duplázni ezt a számot.

A Luckinnak az Euromonitor adatai szerint egyelőre még csak 2 százalékos a részesedése, a McDonalds McCaféi pedig 5 százalékot tudnak kihasítani a gyorsan emelkedő ottani eladásokból. A sikeres tőzsdei bevezetés után a Luckinnek a terjeszkedés mellett bizonyítania kell, hogy nyereségesen működöni.