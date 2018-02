Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb szolgáltatást indíthat az Amazon

Az Amazon elektronikus kiskereskedelemmel foglalkozó cég saját csomagküldő szolgálatot tervez beindítani, ami komolyan befolyásolná a FedEx és a UPS nemzetközi szállítmányozók forgalmát - írja az MTI.

A hírre a FedEx- és a UPS-részvények árfolyama 1,5 százalékkal csökkent a New York-i értéktőzsdén, röviddel a pénteki kereskedés kezdete után, amikor az Amazon árfolyama 1 százalékos erősödést jelzett.

A The Wall Street Journal, amely megszellőztette a cég tervét, azt is tudni véli, hogy az Amazon új szolgáltatását Shipping With Amazon (SWA) névre keresztelik.

A lap értesülése szerint Los Angelesben indul be a szolgáltatás, valószínűleg már heteken belül és az év végéig több amerikai nagyvárosban lesz már elérhető.

