Vészjelzés a német autóiparból - a magyar kormány álláspontján a Bosch

Volkmar Dennernek, a német Bosch Csoport vezetőjének túl sok lett az európai Green Deal, amelynek kereteit szerdán mutatta be Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Denner a Stuttgarter Zeitungnak azt mondta, a szén-dioxid semlegesség 2050-re tervezett elérése és az emissziós értékek ehhez szükséges folyamatos csökkentése rövid idő alatt kinyírja a belsőégésű motorokat. Ebbe belerokkan a német autóipar, illetve az olyan nagy beszállító cégek is, mint a Bosch - idézi a G7.hu

A Bosch-főnökkel ért egyet a Német Iparszövetség is, amelynek álláspontja szerint von der Leyen túl messzire ment. Azzal érvelnek, hogy a folyamatos szigorítások olyan bizonytalanná teszik a jövőt, hogy a hosszú távú befektetések visszaesnek, és nem csak technológiai, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is a lehetőségeinek határára ér az ipar - olvasható a portálon.

Denner azt hangsúlyozza, hogy az autóknál a teljes életciklusra vonatkoztatott szén-dioxid kibocsátást vegyék figyelembe, és akkor talán van még esélye a belsőégésű motoroknak is. Előkerül az az érvelés is, hogy ha ilyen gyorsan szigorodnak a szabályok, akkor a nagy autógyártó régiókban az elbocsátások miatt strukturális támogatásokra lesz szükség. Ez nagyon hasonlít Csehország, Lengyelország és Magyarország álláspontjához, a három ország ugyanis szintén azt mondja, hogy a szénerőművekre alapozott energetikai rendszerei miatt csak nagy kompenzációkkal látja kivitelezhetőnek a tervet.

A csütörtökön elkezdődött uniós tárgyalásokon elvileg 100 milliárd euró lesz az asztalon arra, hogy a Green Deal által kedvezőtlenül érintett országokat és iparágakat kompenzálják. A kelet-európaiak, köztük Magyarország azt szeretné elérni, hogy konkrét számokat is tartalmazó ígéretet kapjon a jövőbeni támogatásokra. Emellett az atomenergia fejlesztéseket is be akarja tömni a csomagba, zöld technológiaként.

Az Európai Bizottság mindenképpen szeretné keresztülvinni, hogy 2020 februárjára megállapodás szülessen. Az idő nem csak környezetvédelmi okokból sürgető, a szakértők ugyanis attól tartanak, hogy ha elhúzódik az egyezkedés, akkor felhígul a terv.

A Green Deal alapján 2050-re az uniónak el kell érnie a nettó semlegességet a káros anyagok kibocsátásában. A jelenlegi tervek 2030-ra 40 százalékos csökkentést írnak elő, a 2050-es semlegességhez azonban 50-55 százalékon kellene állni 2030-ban. Ezt csak akkor fogadják el, ha a költség-haszon elemzések is alátámasztják.

Az autókba épített motoroknál már valamikor a 2030-as évek elejére el kellene érni a nulla kibocsátást. Ez az, amit a teljes német autóipar túl gyorsnak tart, mivel már a 2021-re előírt, kilométerenként 95 gramm szén-dioxidnak megfelelő károsanyag-kibocsátási határértéknek is elég nehéz lesz megfelelni - írja a G7.hu.