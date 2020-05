Veszteséget jelentett a német E.On - de beruház 500 millió eurót az e-mobilitásba

Az E.ON német energiaipari konszern adózás után veszteséggel zárta az első negyedévet, de működési eredménye nőtt.

Az esseni energiaipari cég kedden azt közölte, hogy az első három hónapot 327 millió euró adózás utáni veszteséggel zárta az egy évvel korábbi 387 millió euró nyereség után.

A kamatok és adózás előtti eredmény (EBIT) 24 százalékkal 1,460 milliárd euróra nőtt, ami elsősorban azzal függ össze, hogy a konszern felvásárolta a szintén német Innogy hálózatüzemeltetéssel foglalkozó részlegét - írta az MTI. A kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 31 százalékkal, 2,184 milliárd euróra emelkedett. A cég bevétele 94 százalékkal, 17,665 milliárd euróra ugrott a tavalyi első negyedévi 9,128 milliárd euróról.

Az E.ON fenntartotta az idei évre vonatkozó 3,9-4,1 milliárd eurós EBIT-eredményével kapcsolatos várakozását, de jelezte, hogy nem vették figyelembe a koronavírus esetleg később jelentkező hatásait, mint például a kisebb energiakeresletet.

Az esseni központú energiavállalat a negyedéves jelentése mellett azonban az is hivatalosan jelezte, hogy támogatja a fenntartható gazdasági fellendülést az éghajlatbarát, technológiailag fejlett energiainfrastruktúrába történő beruházásainak növelésével annak érdekében, hogy az ügyfelekkel együttműködve jelentős lendületet adjon a zöld energia átmenete Németországban - és Európában.

Az E.On vezérigazgatója, Johannes Teyssen a friss pénzügyi adatok bejelentésével egyidőben azt is közölte: a koronavírus válság nem indokolja, hogy a cég csökkentse a befektetési hajlandóságát. Ehelyett beszáll további 500 millió euróval az energiarendszerek digitalizálásába és az elektromos mobilitásba - idézi Teyssent a PV Magazine. A cégvezető az eseményen azt is mondta: szerinte a politikusoknak most kiváló eszközük van a gazdasági fellendülés eléréséhez és az éghajlatvédelem előmozdításához is. Ez az út a gyorsabb villamosításon át vezet - közölte, hozzátéve, hogy különösen igaz ez a közlekedési és a fűtési ágazatban. Ehhez a politikának az összes fosszilis tüzelőanyag fokozatos megadóztatása mellett kell kardot rántania - tette hozzá Johannes Teyssen.