Az ELTE Angol-Amerikai Intézetének vezetősége mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja a tanár kollégákkal, munkatársakkal és hallgatókkal, hogy Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista szeptember 15-én elhunyt - olvasható az ELTE Bölcsészettudományi karának holnapján.

Frank Tibor 1948-ban született Budapesten, oktatói munkáját 1971-ben kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1973-ban, az akkori Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken meghonosította az angol nyelvű, brit és amerikai szakirodalmon alapuló történeti szakképzést. 1992-94 között az Amerikanisztika Tanszék vezetője, majd 1994-ben az ELTE Angol-Amerikai Intézetének alapítója és első igazgatója (1994-2001) volt. 1997-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006 és 2014 között újra az intézet igazgatója volt.

1998-ban szerezte meg az MTA doktora címet, 2013-ban levelező, 2019-ben pedig rendes tagjává választotta a testület. 2016-ban elnyerte az ELTE oktatóinak és kutatóinak kiemelkedő teljesítményét elismerő rektori kiválósági különdíjat. Frank Tibor 2018 óta professor emeritusként dolgozott az ELTE Angol-Amerikai Intézetében. 2006-ban tagjai közé választotta a londoni székhelyű brit Royal Historical Society.

Frank Tibor kiterjedt nemzetközi tudományos tevékenységet végzett. Fulbright vendégprofesszorként tanított a University of California Santa Barbara-i campusán (UCSB) és a UCLA-n (Los Angeles) 1988-tól 1990-ig, majd NEH Distinguished Visiting Professorként oktatott a University of Nevada-Reno egyetemen (1990–91). 1988 és 1997 között a nyári szemeszterekben a UCSB-n tanított és 1994-ben létrehozta itt a „The New Europe” programot, melyet 1997-ig vezetett. Rendszeresen tanított kelet-közép-európai és magyar történelmet, előbb a University of California Education Abroad Program-jában Budapesten (1992–2008), és 1999-től az IES Abroad Vienna amerikai hallgatóinak Bécsben.

Történész vendégprofesszorként többször tanított a New York-i Columbia Egyetemen (2001, 2007, 2010). 2002-ben Németországban Humboldt-díjat kapott, melynek révén 2003-tól egy éven át a berlini Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte vendégkutatója volt. Több mint száz hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást, Magyarországon kívül többek között Ausztriában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Hollandiában, Kanadában, Koreában, Nagy-Britanniában, Németországban, Olaszországban és Szlovákiában.

Frank Tibor elsősorban politika- és társadalomtörténetet tanított. Kutatási eredményei közül kiemelkednek azok, melyeket a transzatlanti migráció, ezen belül a magyar kivándorlás történetének vizsgálatával ért el. Halálával a magyar és nemzetközi történetírás, felsőoktatás, filológia, anglisztika és amerikanisztika és általában a haladó gondolkodás pótolhatatlan veszteséget szenvedett - olvasható az oldalon.