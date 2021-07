Ha már rendelkezünk valamennyi megtakarított pénzzel, vagy hirtelen nagyobb összeghez, például munkahelyi bónuszhoz jutunk, biztosan elgondolkodunk azon, hogy jó lenne befektetni ezt az összeget. Elsősorban azért, hogy biztonságban legyen, illetve ne veszítsen értékéből az évek során. De persze az sem hátrány, ha közben valamennyire gyarapodni is tud a vagyonunk.

Laikusként azonban könnyen eltévedhetünk a befektetési eszközök világában, hiszen minden lehetőségnek más előnyei és hátrányai vannak. Ráadásul anyagi helyzetünktől, jövőbeli céljainktól és kockázatvállalási hajlandóságunktól is nagyban függ, hogy melyik megoldás a legmegfelelőbb számunkra. Az Investopedia szakértőinek tippjei segítenek eligazodni a befektetések labirintusában.

1. Határozzuk meg a célt és az időtávot!

Az első és legfontosabb lépés, hogy megfogalmazzuk, milyen célt szeretnénk elérni a befektetésünkkel. Ezzel máris leszűkíthetjük a szóba jövő lehetőségek körét. Teljesen más megoldásra van szükségünk ugyanis,

● ha csak néhány hónapra fektetnénk be vagyonunkat. Például ha már eladtuk ingatlanunkat, de még nem találtuk meg a tökéletes új otthont;

● ha egy bármikor azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékot képeznénk;

● ha folyamatosan, de csak kisebb összegeket gyűjtögetnénk és fektetnénk be, amíg elég nem lesz a pénzünk például a kiszemelt új autóra;

● vagy ha kifejezetten hosszú távra, például a nyugdíjas éveink anyagi biztonságának megteremtése érdekében fektetnénk be.

Ezekkel a célokkal már a befektetési időtávot is jól behatároljuk, amely szintén jó iránymutató a számunkra legmegfelelőbb eszközök kiválasztásához. Hosszú távú tervek esetén ugyanis nyugodtan lehetünk merészebbek, 10 év alatt ugyanis könnyen kiegyenlítődik befektetésünk esetlegesen hullámzó teljesítménye. Míg rövid távon sokkal fontosabb a kiszámíthatóság és az értékállóság.

Fontos még megjegyezni, hogy a rövid távú részvénybefektetéseket a szakértők egyáltalán nem ajánlják a tapasztalatlanoknak, a spekuláció ugyanis komoly bukás veszélyét is magában hordozza. Fókuszáljunk inkább a biztonságra!

2. Gondoljuk át anyagi lehetőségeinket!

Ha befektetési eszköz kiválasztása előtt állunk, nagyon sok múlik a rendelkezésre álló összegen is. Vannak ugyanis olyan lehetőségek, amelyek már viszonylag kis anyagi ráfordítás mellett is elérhetőek, míg másokat csak vaskosabb pénztárcával közelíthetünk meg.

Emellett az is nagyon fontos, hogy egy egyszeri, nagy összegű befektetésben gondolkodunk-e, vagy kisebb összegeket szánunk célunk elérésére, de azt havi rendszerességgel be tudnánk fizetni.

Ha például 50-100 ezer forintot szeretnénk befektetni, vagy lekötni félévre vagy maximum egy évre például egy nyaralásra - akkor jó választás lehet az állampapír vagy a bankbetét, míg 250 ezer forinttal már érdemesebb elgondolkodni a biztosítók által kínált egyösszegű befektetéseken. Ennél jóval magasabb, például 25-40 millió forintos vagyonnal pedig már a privátbanki befektetési szolgáltatás is szóba jöhet.

3. Tartsunk önvizsgálatot!

Az okos döntéshez próbáljuk meg átgondolni azt is, hogy milyen a személyiségünk, illetve mekkora pénzügyi tudásunk van. Gondoljuk át a következő éveinket, életszakaszunkat abból tekintetből is, hogy mennyi időt és energiát szeretnénk a befektetésünk kezelésére fordítani. Érdemes azt is végiggondolni, hogy a következő időszakban tudjuk-e vállalni a havi kisebb összegű befizetéseket, vagy inkább egy összegben fektetnénk be a megtakarításainkat, így nem kell vele havi szinten foglalkozni.

Az ezekre a kérdésekre adott őszinte válaszok ugyanis sokkal közelebb visznek minket - vagy adott esetben a tanácsadónkat - a megfelelő választáshoz. Teljesen más úton kell elindulnunk akkor, ha tapasztalatlanok vagyunk a befektetések terén, és nincs is affinitásunk ahhoz, hogy ennek a világnak minden apró szegletét feltérképezzük, mint akkor, ha már magabiztosan mozgunk a pénzügyek labirintusában, és igényünk is van arra, hogy mindent mi intézzünk, egyedül.

4. Ismerjük meg a lehetséges megoldásokat!

Ha a fenti pontokat végiggondoltuk, tekintsük át vázlatosan, mik a lehetőségeink. A banki megtakarítások a legkevésbé kockázatos és a legegyszerűbben kezelhető lehetőségek közé tartoznak - cserébe viszont túl sok kamattal sem járnak. Ezek a rövid távú megoldások tehát önmagukban nem túl hatékonyak, csak a kockázat minimalizálására alkalmasak. Egy fokkal jobb választás, ha állampapírba fektetünk, vagyis kölcsönadunk az államnak, amiért cserébe kamatot kapunk. Ez viszont csak rövid- és középtávú megoldásnak ajánlható.

Ha ennél magasabbra nyújtózkodnánk, akkor érdemes közbenézni az értékpapírok - részvény, vállalati kötvény, állampapír - és befektetési alapok piacán. Ehhez már értékpapírszámlára is szükségünk lesz. Befektetési alapokat önállóan is vásárolhatunk, de a biztosítók és a privátbankok kínálatában is megtaláljuk őket. A pénzügyekben kevésbé jártas ügyfeleknek is remek választás, ugyanis a pénzt egy tapasztalt alapkezelő menedzseli, ezért nekünk nem kell szorosan követnünk, hogy milyen változások vannak egyik napról a másikra a tőzsde- vagy kötvénypiacon. Hátránya azonban, hogy az alapkezelő díját akkor is ki kell fizetnünk, ha befektetésünk veszteségesen zárt.

Igen népszerű befektetési forma a kötvény is. Stabil vállalatok értékpapírjait megvásárolva csak alacsony kockázatot vállalunk, ráadásul kiszámítható, jól tervezhető hozamokkal kalkulálhatunk. Szakmai jártasság nélkül azonban könnyű mellényúlni.

Ha pedig a részvények felé is kacsintgatnánk, akkor jó, ha tudjuk, hogy nemcsak az elérhető nyereség lehet hatalmas ebben a mezőnyben, hanem bizony a veszteség is. Egy-egy túl merész, nem eléggé átgondolt döntésünkre ugyanis akár a teljes befektetett tőkénk rámehet. Kellő tapasztalat nélkül tehát ebbe inkább ne vágjunk bele egyedül - érdemesebb inkább egy szakképzett alapkezelővel karöltve megpróbálni, és akkor is inkább hosszú távra.

4+1. Kérjünk bátran szakértői segítséget!

Mint láthatjuk, számos tényezőt figyelembe kell vennünk, amikor a legjobb befektetési megoldást keressük. De még akkor is nehéz a választás, amikor pontosan tudjuk, hogy milyen céljaink, igényeink és lehetőségeink vannak. Ne féljünk ilyenkor segítséget kérni egy független befektetési tanácsadótól, aki kizárólag a mi érdekeinket nézve vezet minket végig a rögös úton.