A jövő: az önvezető fuvar-lebonyolítás (x)

Gunnar Gburek (TimoCom) elmagyarázza, hogyan hatnak az önvezető járművek a jövő fuvarjainak lebonyolítására

Az önvezető teherautók csak a kezdet. Gunnar Gburek szerint a jövő az önálló fuvar-lebonyolítás önvezető autókkal. Európa legnagyobb fuvarozási platformjának szóvivője kitekintést tesz a logisztika jövőjére.



Az innovatív technológiák az analóg adminisztráció miatt buknak el

Megkezdődött a teherautó-konvojok tesztelése. Az új fuvarozási lánc neve platooning (magyarul: szakaszozás, konvojban haladás), amelynek láncszemeit láthatatlan szalag köti össze. A fuvar útja ettől hatékonyabb lesz. És környezetbarátabb. De mi haszna ennek a hatékony összekapcsolásnak, ha a mögötte sorba kapcsolt teherautók raktere kong az ürességtől? Ha a fuvarkísérő okmányokat még mindig faxon küldik? És a megrendeléseket manuálisan kezelik?

A TimoCom szóvivője, Gunnar Gburek szerint a teherautókat vezető robotpilóták és a platooning csak részei egy olyan szállítási láncban, amely nem csak az úton, hanem sokkal inkább az íróasztalnál is találkozhatnak akadályokkal. "Aki meg akar felelni az önvezető teherautókkal szembeni elvárásoknak, annak gondoskodnia kell arról, hogy a fuvarmegbízásokhoz kapcsolódó adminisztrációs folyamatok is önállóak legyenek", mondja Gburek. "Ellenkező esetben az innovatív technológiák megragadnak az analóg kőkorszakban."

A megrendelés beérkezésétől a számla kiállításáig: Gburek meg van győződve arról, hogy az önmagukat irányító folyamatok a lehető legprofesszionálisabb szintre fejleszti az önvezető teherautókat. Ez ugyanakkor fel is értékelné a fuvarszervezők munkáját. Az informatika tehermentesít a rendszeresen ismétlődő tevékenységek alól és abban támogatja a munkatársakat, hogy a legjobbat hozzák ki munkájukból."



A megrendelések kezelésének költségei egyharmaddal csökkenthetőek lennének

A TimoCom az elmúlt hónapokban további fontos lépést tett az önvezető szállítás felé. A felhasználók az új TC Transport Order alkalmazással teljesen digitálisan bonyolíthatják le ügyleteiket. Gburek szerint aki automatizálja a rendszert, legalább harmadával csökkentheti az igazgatási és adminisztrációs költségeket.

És hogy néz ki a jövő? A TimoCom szóvivője szerint az önvezetés következő szintje a dolgok internetének (IoT) szerves eleme lesz. Ebben a világban a gépek felismerik, hogy mekkora termelési mennyiség után kell fuvar-megrendelést elindítaniuk. A raklapok intelligens rakományhordozókká válnak, amelyek összsúlyukat lejelentik a fuvarozási platformnak. A HUB-on a járművek automatikusan a szabad átrakodó kapukhoz állnak.

A digitalizációból eredő számos technológiai újítás már ma is valóság vagy tesztfázisban van. De ahhoz, hogy ezek tartósan optimalizálják a logisztikát és a közúti áruforgalmat még sok vállalat gondolkodási módját kellene átalakítani. "A hálózatba szervezés az adatok megosztásából él. De ez még azoknak a cégeknek is nehézséget okoznak, amelyek kétségtelenül felismerték, milyen előnyöket jelent nekik a digitalizálás", osztja meg Gburek megfigyeléseit.

"A raktér továbbra is raktér marad"





A TimoCom független, semleges fuvarozási platformként a digitális fuvarozási korszakba vezető utat mutatja felhasználói számára - és ehhez ipari és kereskedelmi vállalatok is egyre inkább csatlakoznak. A regisztrált felhasználók már ma is autonóm módon működnek útközben is - az interfészeknek köszönhetően rendszerkörnyezettől függetlenül tudnak adatokat és információkat cserélni a platformon. Sőt, egyszerre lehetséges ajánlatközpontú és általános beszélgetés folytatása. (chat-funkció) A fuvarozási piac lehetőségeiből történő részesüléshez a vállalat mérete sem számít ma már.

Hogy hová fejlődik a fuvarozási szakma? Az autonóm fuvar-lebonyolítás célja az üresen megtett kilométerek csökkentése és a szállítások hatékonyságának növelése világszerte. De eközben nem fog minden alapvetően megváltozni; Gburek erről biztosít minket: "a raktér raktér marad". A szóvivő meg van győződve arról, hogy teherautósofőr is lesz mindig; ehhez a légiközlekedésből vesz hasonlatot: "Azoknak a feladatoknak, amelyeket egy pilótának 50 évvel ezelőtt el kellett végeznie, a nagy része ma teljesen automatizálva fut. Mégsem mondanánk le soha a pilótákról."



