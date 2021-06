Egy cég és egy bank között a kapcsolat mindig bizalmi alapú. El kell hinnie mindkét félnek, hogy az érdekeik, céljaik közösek és hogy mindkét fél minden erejével azon dolgozik, hogy ez az együttműködés nem csak a jól végzett munkáért járó tisztességes haszonért fontos, de hosszútávú, tartós együttműködést és ebből fakadóan már-már baráti kapcsolatot jelent a két fél számára. Az MKB Bank és a Gyermelyi egyaránt ebben volt érdekelt, meg is valósították a kitűzött célt és ez láthatóan irigylésre méltó eredményeket szült.

Bíztató kezdet

Számlavezetéssel és hitelkapcsolattal indult a közös múlt, majd technológiai fejlesztésekkel folytatódott, amihez az MKB Bank biztosított nagy összegű forgóeszköz finanszírozási hitelt. 2003-2006-ban már az új tésztagyár modern gyártósorát, csomagolástechnikáját alakították ki hitelekből, amely egy csúcstechnológiával működő tésztagyári komplexumot eredményezett. Ezen felül 2005-ben a liszt csomagolócsarnok építésére és berendezéseinek beszerzésére is saját forrású hitelt biztosított az MKB Bank. A precíziós gazdálkodás, a növénytermesztés gépparkjának cseréjekor, majd 2009-ben az új technológiájú tojástörő üzem kialakításában és berendezéseinek beszerzésében is saját forrású beruházási hitellel vállalt szerepet a bank a Gyermelyi további fejlődésében.

Sárossy Attila kiemelte, hogy az MKB Bank középvállalati divíziója személyes vállalati bankárral segítette a gördülékeny közös munkát, ráadásul olyan agráriumban jártas szakemberekkel dolgoztak együtt, akik az ágazatra igazított speciális hiteleket kínáltak nekik: mint például növénytermesztés támogatási hiteleket, illetve egyéb konstrukciókat. Tapasztalata szerint ez a szolgáltatás kevés bankra jellemző, ezért örült, hogy ezzel is segítette az MKB Bank az együttműködésüket.

Automatizáció, technológiai megújulás

A 2010-es évek elején a logisztika, az automatizált raktár bővítése volt soron, majd a tojástermelés bővítése követelt technológiai újítást, automatikus behordást, hogy elérjék az évi 140 millió tojást. Ez sem sikerült volna beruházást ösztönző hitelek és megbízható, stabil pénzügyi partner nélkül. Az új, második malom, amely lágybúza mellett már durumbúza őrlésére is alkalmas tárolókapacitás bővítését igényelt. A termelés növekedésével az alapanyag tároló kapacitás bővítése is szükségessé vált, mely 40.000 tonna étkezési búza tárolását lehetővé tevő új tárolók építését jelentette.

A beruházás 2012-ben kezdődött és ehhez az MKB Bank MFB Vállalkozásfinanszírozási Program keretében beruházási hitelt nyújtott. Ezen felül a Gyermelyi Zrt. aktívan részt vett az Élelmiszersegély programban, melyben az MKB is közreműködött bankgarancia nyújtásával. „Az MKB Bank számára fontos, hogy a modern technológiai fejlesztések mögé álljon pénzügyi partnerként, hiszen az elmúlt korok hagyománya, szaktudása és a jelen technológiái alkotják együttesen a fenntartható, modern és rentábilis gazdaságot.” – véli Simon Attila, az MKB Agrárpartner Program szakmai vezetője

A fejlesztések éve: 10 milliárd forintnyi beruházás

Az arculatváltásban, az egységes márkajeleket követő új csomagolás létrejöttében, a növénytermesztési központ új telephelyének létrehozásában szintén szerepet vállalt a bank, ahogyan a 2017-es fejlesztések évében is, amely mérföldkő a Gyermelyi Zrt. életében. A beruházások nagysága ekkor elérte a 10 milliárd forintot. Takarmánygyár épült, a harmadik magasraktár további 10 ezer rakatférőhellyel, ahol önjáró, egymással kommunikáló, robotizált, automata rakodóeszközök végzik a ki-és bejárást. Az új tésztagyár is ekkor épült, mellyel megduplázódott a kapacitás évi 70.000 tonnára.

Új évtized, új malom, új búzatároló

2020-ban új csomagolósort állítottak üzembe, mellyel modern, visszazárható ún. blokktasakos csomagolást biztosítottak a Gyermelyi termékeinek. Emellett 12 ezer tonnás búzatároló is épült, készülve a kapacitásbővülésre, melyet a tervezés alatt álló harmadik malom indokolt. Ennek apropóján 2020-ban EXIM kárenyhítő forgóeszköz hitel nyújtására került sor és készletfinanszírozási hitelre szerződött az MKB és a Gyermelyi.

A Gyermelyi üzleti filozófiája a minőségre, a hűségre és a következetességre épül. Fő termékük, a tészták esetében is hisznek abban, hogy a minőség a legfontosabb, mert ez erősíti a bizalmat. Ez az üzleti filozófia természetesen meghatározza a Gyermelyi egyéb tevékenységét is, így az üzleti kapcsolattartást és az üzleti partnerek kiválasztását is. Ahogy Sárossy Attila fogalmaz: „Fontos a bank teljesítménye, fontos a bank stabilitása, de legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb a bizalom. Akárkinek nem adom oda a mérlegemet és nem mondom el a fejlesztési terveimet. Az a jó bank és kapcsolattartó, aki úgy kezel engem, mintha saját magának adna tanácsot. Az MKB Bank ilyen. Rugalmasak, proaktívak, figyelmesek. Sőt, azt is tudjuk egymásról, kinek a gyereke épp milyen iskolába készül, vagy kinek van születésnapja. Ez sosem volt kizárólag üzleti kapcsolat. Nem véletlen ez a 20 közös év.”

A Gyermelyi Zrt. első ötven éve a folyamatos fejlesztésekről, növekedésről szólt és Sárossy Attila szerint a trend még most is ez: „Hamarosan megépül a harmadik malom, a magas raktár, erős export fejlesztések, terjeszkedés jellemzik a céget, tehát még bőven van potenciál a növekedésre a cégnél. A Gyermelyi jövőjét illetően növekvő termelést és magasabb export aktivitást jósolnék.”

A fentiek jól példázzák, hogy a Gyermelyi Zrt. és az MKB-Bank Nyrt. hűséges, bizalmi alapon nyugvó együttműködése példaértékű mindazok számára, akik eredményes, sikeres üzleti kapcsolatra vágynak. A kölcsönösen előnyös együttműködés lehet alapja a jövőbeni tartós kapcsolatnak.