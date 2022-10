A jövő a digitális egészségügy: az előttünk álló lépésekről és buktatókról, de számos innovációról is szó lesz november 22-én a 3. Digital Health Summit-on, hazánk vezető digitális egészségügyi rendezvényén.

Egyre nagyobb teret nyer a digitális egészségügy, és az is biztos, hogy az ellátás hagyományos modelljei - ha ez alatt a gyógyszerek, terápiák biztosítását értjük - idejétmúlttá váltak.

A Novartis a mesterséges intelligencia bevonásával ért el sikereket a hematológia területén, ennek köszönhetően jelentősen javultak a terápiás eredmények.

– erről Anna Loughra, a Novartis lengyel leányvállalatának digitális és innovációs vezetője számol be.

A növekvő adatmennyiség a gyógyszerfejlesztést és befogadást is átalakítja. Ez új aspektust hoz a vállalatok, így a Roche vagy az IQVIA életében is, átfogóbb kép alakul ki az egészségügyi megoldások előnyeiről és gyorsítja a terápiákhoz való hozzájutást is.

– emeli ki Dr. Szedlay Gyöngyi nemzetközi vezető az IQVIA képviseletében.

A hazai digitális átállását biztosító Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatbázisába az indulás óta eltelt öt évben közel 2 milliárd betegellátáshoz kapcsolódó adat került be.

– mondja Szabó Bálint, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ ügyvezetője.

A technológiai fejlődéssel az adatok nem csak számukban, de mélységükben is gyarapodnak. Az adatot szolgáltató rendszerek már döntési kompetenciákkal is felruházhatóak.

– teszi hozzá Florian Lange, az Abbott Germany digitális egészségügyi megoldásokért felelős régiós igazgatója.

A digitális transzformáció egyre jelentősebb szerephez jut a gyógyszerellátásban is, ennek pedig számos dimenziója van. Ezekről, valamint az átállást ösztönző és fékező tényezőkről beszél majd Kaló Tamás, a Phoenix Pharma vezérigazgatója. A Cashline Investment meghívására az izraeli digitális egészségügyi ökoszisztémát mutatja be Meirav Shiri, a HCS Capital ügyvezetője, aki azokat a best paractice megoldásokat hozza el november 22-én a 3. Digital Health Summit rendezvényre, amelyek sikeresen adaptálhatóak más piacokon is.