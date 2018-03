Hiba lenne kihagyni ezt az eseményt, ha érdekel a tőzsde (x)

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ha valakinek megtakarítása van, akkor hiba lenne, ha nem gondolkozna el valamilyen befektetésen. A pénznek fialnia kell, érdemes befektetni, legyen az ingatlan, vagy akár tőzsdei termék. Ez utóbbi sokak számára idegen világ lehet, de szakértői segítséggel a legfontosabb ismeretek elsajátíthatóak.

Ha valakinek megtakarítása van, akkor azt érdemes befektetni. 10 évvel ezelőtt, a pénzügyi válságot megelőzően viszonylag könnyű volt fialtatni a pénzt, hiszen nem csak a forintunk után, de még az euró, vagy dollár megtakarításaink után is viszonylag értelmes kamatot fizettek a bankok, s az állampapírok is jól hoztak. Mára azonban a legnagyobb jegybankok laza monetáris politikájának következtében a banki kamatok, az állampapírhozamok olyan alacsony szintre süllyedtek, hogy néha bankszámlák költségeit sem termelik ki.

Egy ilyen környezetben sokan elgondolkoznak, hogy valamilyen tőzsdei terméket is tartsanak a portfóliójukban. Az online tőzsdei befektetésekről sokan azt feltételezik, hogy elsajátíthatatlan szaktudást igényelnek. Ez nem így van.

Jogosan merül fel a kérdés, mégis hogyan tud tájékozni egy kezdő, aki több helyről igyekszik összegyűjteni, hogy hol és mibe fektessen be 2018-ban. Ha szerencséje van, talál egy oktatást vagy rendezvényt, ahol sikerül gyakorlatias, a mindennapokban használható tudást elsajátítania.

A Tőzsde nap 2018 eseményen az Admiral Markets UK Ltd szervezésében friss és kézzelfogható információkat szerezhet mindenki, akit érdekel az online befektetések és a kereskedés világa. Az alapoktól a haladóbb kérdésekig olyan témák lesznek érintve, amelyek a legtöbb kereskedő fejében már megfordultak, ám eddig még talán sehol nem kaptak a gyakorlatban is alkalmazható választ.

A Tőzsde nap 2018 eseményt több városban is megrendezik:

A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött, ezt a fenti városok egyikére kattintva teheted meg.

Az Admiral Markets UK Ltd a 2017-es évben nagysikerű Forex és Tőzsde Roadshow-t indított, ahol a résztvevők kérésére 2018-ban több városba is visszalátogatnak, köztük Szegedre, Pécsre és Debrecenbe is.

"Örömmel utazunk idén is több városba, mert úgy érezzük, az embereknek szüksége van tőzsde oktatásra. Magyarországon nagyon kevesen vannak, akik valós szakértelmen alapuló tudást képesek átadni. A mi oktatóink több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a kereskedésben és az előadásaik tükrözik, hogy számtalanszor harcoltak már a vevők vagy az eladók oldalán." - mondta Molnár Zalán, az Admiral Markets UK Ltd Magyarországi Fióktelepének vezetője.

A jelentkezéshez kattints a hozzád legközelebb eső városra, vagy látogasd meg ezt a weboldalt, ahol kiválaszthatod a számodra megfelelő helyszínt.