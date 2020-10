Segítség jött a kisvállalkozóknak - íme a részletek! (x)

Az idei, sok szempontból rendkívüli év a kisvállalkozásoknak is számos új kihívást okoz, amelyek megoldásában sokat tudnak segíteni az új, digitális banki szolgáltatások. Ezek könnyebbé teszik az ügyintézést, ráadásul kevesebb idő ráfordításával és még a költségek is csökkenthetők. Körülnéztünk, mit kínál a Raiffeisen Bank.

Az elemzők nagy többsége egyetért abban, hogy ez az év számos, eddig nem megszokott feladatot adott az egész gazdaságnak, beleértve a kisvállalkozókat is. Ilyen időszakban minden olyan segítség jól jöhet egy cég üzletmenetében és napi működéséhez, amely segít gyorsítani és hatékonyabbá tenni a napi ügyintézést.

Sokan mondják, hogy jóval nehezebb lett volna a mostani helyzet kezelése, ha nem történtek volna az utóbbi időszakban igen jelentős digitális fejlesztések. Igaz ez nemcsak a személyes találkozókat kiváltó online megbeszélésekre, konferenciákra, de a pénzügyi szolgáltatásokra is.

A Raiffeisen Bank az elmúlt hónapokban számos vadonatúj digitális szolgáltatást tett elérhetővé kisvállalkozói ügyfelei számára, amelyek könnyíthetik a cégek életét. Egyéni vállalkozók mellett egyedülálló lehetőségként most már cégek is teljesen online tudnak számlát nyitni a banknál, ezzel jelentős időt megtakarítva. Az azonosítás a könnyen és egyszerűen használható videobankon keresztül zajlik.

A digitális bankolásra átállás mellett egy másik fontos dolgot is érdemes már most elintézni: 2021. január 1-től a törvény hatálya alá tartozó vállalkozások kötelesek biztosítani ügyfeleik számára az elektronikus fizetést. Ez a törvényi változás érint mindenkit, aki eddig online pénztárgéppel rendelkezett, de csak készpénzt fogadott el.

Érdemes lehet elgondolkodni - a modern időket követve - a QR-kódos fizetés használatáról, amely egyszerű és gyors megoldást kínál az elektronikus fizetés biztosítására. A Raiffeisen Bank által kínált myRaiffeisen mobil alkalmazásban elérhető QR-kódos fizetés megfelel a feltételeknek, így akár kártyás fizetési infrastruktúra kiépítése nélkül is teljesíthető az előírás és még a pénz is másodperceken belül megérkezik.

A szabályozás változásával is összhangban egyre nagyobb igény mutatkozik az online számlázás biztosítására is. A Raiffeisen Banknál bankoló kisvállalkozók 12 hónapig teljesen ingyenesen használhatják a Billingo online számlázórendszer "Master" verzióját - ezzel is segítve a vállalati pénzügyek digitális útra terelését.

Részletek: aktivszamla.raiffeisen.hu