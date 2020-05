A magyar cégek meglepően jól állnak a mesterséges intelligencia terén

A magyar vállalatok közel negyede tekinthető érett mesterséges intelligencia felhasználónak a Microsoft friss felmérése szerint. A technológiát érett szinten használó vállalatok kétharmada szerint már rövid távon jelentős előnyük származik a mesterséges intelligencia használatából, míg dolgozóik szerint értékesebb és örömtelibb munkalehetőséget kínál nekik a technológia. Az előnyök kiaknázásához ugyanakkor elengedhetetlen a dolgozók képzése, ezt egyre több vezető látja be.

Azok a vállalatok vészelik át a legkönnyebben a járványhelyzet okozta gazdasági megrázkódtatást, amelyek egyidőben vezetik be a mesterséges intelligenciára épülő új technológiákat és gondoskodnak arról, hogy munkavállalóik a használatukhoz szükséges képességeket és tudást is megszerezzék - erre lehet következtetni annak a kutatásnak az adataiból, amelyet a Microsoft készített 20 ország mintegy 12 ezer munkavállalójának és vezetőjének megkérdezésével a 250 főnél több embert foglalkoztató vállalatok körében. Magyarországon több, mint 630 megkérdezett vett részt a kutatásban. (Az adatfelvétel 2020. március 12. és 30. között történt.)

A nagyvállalatok 90 százaléka vagy már képzi a munkavállalóit a mesterséges intelligencia technológiákra, vagy pedig tervezi ezt. Míg a világon százból 93 vállalat tartozik ebbe a körbe, addig Magyarországon százból 91.

Mást mutat a kép viszont, ha azt vetjük össze, hány vállalatnál van folyamatban ilyen képzési program és hány vállalatnál van tervben - mutatott rá Kiss Zoltán, a Microsoft Magyarország felhőszolgáltatás üzletágának igazgatója a femérés ismertetésekor. Míg a világ átlagában, vagy éppen Németországban minden második nagyvállalatnál futnak már ezek a képzések, addig Magyarországon a 30 százaléknál vannak folyamatban a képzések és 60 százalék a tervezi a beindításukat.

A dolgozóknak tetszik

Kiss Zoltán szerint a kutatásból az is kiderül, hogy azoknál a cégeknél, amelyeknél már korábban bevezették a mesterséges intelligenciát (MI), azaz a technológia bevezetésében előrehaladottnak számítanak, elmondható, hogy az összes vizsgált ország átlagában a dolgozók 65 százaléka már részesült valamilyen MI-képzésen. Magyarországon ezt a dolgozók közel fele (49 százalék) mondhatja el magáról. Ha az összes megkérdezett vállalatnál nézzük, hogy a dolgozók mekkora része szerezte meg az MI-hez szükséges tudást, világszinten 38 százalékot mutatnak a felmérés adatai, Magyarországon pedig 25 százalékot.

A mesterséges intelligencia képzéseken már átesett magyar dolgozók közel fele (48 százalék) vélte úgy, hogy érdekesebb és nagyobb hozzáadott értéket jelentő munkához segítette őket ez a tudás - globális szinten ez az arány 38 százalék. A megkérdezett magyarok 22 százaléka érezte úgy, hogy több örömöt ad számára az a munka, amit ennek a tudásnak a birtokában végeznek (a globális adat: 40 százalék).

A kutatásból összességében az is kiderült, hogy az MI-tudás birtokában magasabb pozíciót, nagyobb fizetést lehet elérni, és a dolgozók hosszú távú jövőjüket is optimistábban látják, mint ilyen képességek nélkül.

Már látják a befektetésük megtérülését

A kutatás arra is rámutatott, hogy az érett MI-felhasználóknak minősülő vállalatok (a bevezetésben élen járók) 84 százaléka mind a képzésre, mind a bevezetésre odafigyeltek, és már most látják a befektetéseik megtérülését, de a kezdeti lépéseknél tartók 56 százaléka is rövid távú megtérüléssel számol.

Magyarországon valamivel a világátlagot meghaladó, közel 25 százalékos a magukat érett mesterséges intelligencia felhasználóként jellemző vállalatok aránya. Ez azt jelenti, hogy az MI a munkafolyamatok, a szolgáltatások és termékek integráns részét képezi. Az ebbe a kategóriában tartozó vállalatvezetők kétharmada gondolja úgy, hogy növekedett a működésük hatékonysága és a vevőik elégedettsége. Ehhez képest érdekes, hogy a bevezetésnél még nem járó vezetők várakozásai nem olyan pozitívak.

Az elkövetkező hónapok, évek meghatározó jelentőségűek leszenek a vállalatok számára - vélekedett Christopher Mattheisen. A Microsoft Magyarország ügyvezetője úgy véli, még nagyobb agilitásra lesz szükségük a cégeknek ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a járvány utáni gazdasági helyzethez. Ám Mattheisen szerint a magyar vállalkozások nagyon is tudatában vannak annak, hogy ebben a mesterséges intelligenciának meghatározó szerepe lesz. Erre azonban fel kell készíteni a szervezeteiket - tette hozzá.

Fontos a képzés a munkavállalóknak is

A képzés olyannyira fontossá vált a munkavállalók szemében, hogy közel felük - és ez igaz Magyarországra és világszerte egyaránt - akár a munkahelyváltást is megfontolná, amennyiben a munkaadójuk nem hajlandó ebbe befektetni - mutatott rá Mattheisen, aki szerint az MI olyan vállalati kultúrát teremt, amely az innovációra és a folyamatos tanulásra épül.

A felmérésbő az is kiderült, hogy szinte minden munkavállaló szeretne megismerkedni az AI használatával és az előnyeivel: golbálisan ez 92, Magyarországra levetítve 95 százalékos arányt jelent. Magyarországon azonban a dolgozóknak csak a 38 százaléka (szemben a teljes minta 42 százalékával) elégedett azzal, amit a munkaadója nyújt ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát felkészült módon használhassa munkavégzés közben.