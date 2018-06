Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Átverésekre figyelmeztetnek az interneten

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra készülő kiberbűnözők jelentette veszélyre figyelmeztetnek szakemberek - írja az MTI az M1 műsorában elhangzottak nyomán.

A gyanúsan olcsó meccsjegyek és szállások mellett veszélyt jelenthetnek azok a portálok is, amelyek a mérkőzések ingyenes, online megtekintését ígérik.

Mintegy 580 ezer szurkolót várnak Oroszországon kívülről. Az egyik legnagyobb visszaélési lehetőséget a jegyek jelenthetik, amelyek ráadásul nemcsak a meccsre szólnak, hanem a vízumot is magukba foglalják, és ingyenes városi, vonatközlekedésre is jogosítják a tulajdonost. Éppen emiatt viszont a meccsjegy külön azonosítóval lesz csak érvényes - mondta Ormós Zoltán internet-szakjogász.

Az ingyenes - még a jelszóval védett - wifi is veszélyt jelent, ezért is hívták fel a szervezők a figyelmet, hogy a helyszínen semmiképpen ne használják internetbankolásra telefonjukat, számítógépüket. A FIFA arra is figyelmeztetett, hogy semmilyen nem hivatalos applikációt ne töltsenek le, amely eredményközlést, illetve mérkőzéshelyszínre irányítást ígér. (Stadionok: Putyin kemény üzenetet küldött.)

Nemcsak a helyszínen, hanem bárhol érheti a szurkolókat internetes támadás. Ormos Zoltán példaként említette, hogy a netes sugárzószolgáltatások vírust, vagy más behatolást engedhetnek a számítógépekre, ezért javasolt hagyományos, illetve megbízható csatornán követni a mérkőzéseket.

A kép forrása: MTI/EPA.