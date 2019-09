Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bejelentést tett az EU - egymilliárd mobiltelefon érintett

Szeptember 10-én kedden, várhatóan egymilliárdra növekszik Európa műholdas navigációs rendszerének, a Galileónak a mobiltelefonos felhasználói tábora. Ez a mérföldkő egybeesik az Európai GNSS Ügynökség (GSA) megalakulásának 15. évfordulójával - adta hírül az Európai Bizottság.

A Galileo az EU saját fejlesztésű globális navigációs műholdrendszere. Ez a civil felügyelet alatt álló civil rendszer pontos helymeghatározási és időmérési információkat szolgáltat. A Galileo célja annak biztosítása, hogy Európa független legyen más műholdas navigációs rendszerektől, és hogy stratégiai autonómiát élvezzen a műholdas navigáció terén.

A műholdas rendszer 2016 decembere óta úgynevezett "kezdeti szolgáltatásokat" nyújt, amelyek pontos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási jelek segítségével teszik könnyebbé a polgárok és a vállalkozások mindennapjait - írják.

A fejlesztés emellett kutatási-mentési szolgáltatást is biztosít: ezzel 10 percnél kevesebbre csökkenti azt az időt, amely alatt észlelni lehet a vészhelyzeti jeladóval felszerelt bajbajutottakat számos különböző terepen, így például tengeren, hegyekben vagy sivatagokban is. A Galileo révén jelentősen javult a helymeghatározás pontossága: a korábbi 10 kilométer helyett ma már kevesebb, mint 2 kilométer. A rendszer a jövőben a bajbajutott személy számára is jelezni fogja, hogy úton van a segítség.

A Galileo a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás (PRS) révén a közigazgatási szerveket is támogatja a biztonsági szempontból érzékeny helyzetekben. A nemzeti vészhelyzetek vagy válsághelyzetek - például terrortámadások - esetére ellenálló és teljesen titkosított szolgáltatást kínál a kormányzati felhasználók számára, így biztosítva az érintett szolgáltatások folytonosságát.