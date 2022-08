Orosz hackerek szerdán kibertámadást indítottak Észtország ellen, miután az ország úgy döntött, beszünteti az oroszok számára kiadható turistavízumokat, valamint eltávolít egy szovjet harckocsi emlékművet is egy többségében oroszok lakta településen.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia