Fintech nagyágyúk tanácskoznak Budapesten

A fintech startupok paradicsomában a jó ötlet villámgyorsan találkozhat a befektető pénzével, az újítások piaci bevezetése pedig globális sikertörténetté válhat. A november 22-i Fintech Banking Summit-on az iparág hazai kiválóságai mellett izraeli befektetési tanácsadók és startupok beszélnek sikereik titkáról.

A siker összetevői szinte tapinthatóak Izraelben. Az innovációhoz szükséges tőke és szaktudás jelen van, a piac kicsi, ám az igények nagyon hasonlítanak az európai és amerikai piachoz. Tökéletesen "tesztpiac" Izrael, amelynek kis mérete miatt a befektetőknek azonnal globális méretekben kell gondolkozniuk,hiszen csak így érhetnek el valódi profitot. A honvédelem itt kiemelt jelentőségű, a versenynek pedig komoly tétje van; szinte társadalmi elvárás tehát az innováció, az újítások kapcsán pedig a gyors döntés, ha annak tárgya valóban hasznos a társadalom szempontjából.

Három izraeli startup bemutatkozásával kezdődik meg a 2. Fintech Banking Summit. Elsőként a Sonarax - Payments nevű startup mutat be egy hangalapú technológiát, amely nemcsak a felhasználók azonosítását egyszerűsíti - például online fizetés vagy biztonságos beléptetés esetében - hanem akár a gépek és a különböző környezetek kapcsolódását is. Az Optimove mesterséges intelligencia (AI) alapú marketing eszközöket fejleszt, amelyek az ügyfelek megtartásában és a digitális marketing kampányok kimaxolásában nyújtanak hatékony segítséget. A harmadik startup az Open Legacy pedig egy izgalmas API integrációs platformot mutat be, amely a back-end rendszereket hónapok helyett pillanatok alatt kapcsolja össze a kívánt mobil, felhő, vagy webszolgáltatásokkal és máris el lehet elindítani a digitális szolgáltatást.

A banki ökoszisztéma egy nyitott, egységes és globális rendszerré válik, és eltűnnek a határok a digitális és fizikai szolgáltatások között. Milyen esélye lehet a globális piacon egy hazai szolgáltatónak? Mi lesz a bankok és fintech cégek együttműködésével? A jövő kérdéseiről vitatkozik Bálint Viktor (BnL Growt Parners), Bial Norbert (Euroventures), Mátyásfalvi Kristóf (OTP Digitális Kockázati Tőkealap), és Pereczes János (MKB Fintechlab); a beszélgetést dr. Taksz Ildikó (KPMG) moderálja.

Tal Sharon (Equitech Financial Consulting, FinTech Master) az izraeli fintech jelenkorát, működését és sikerességének titkait mutatja be, majd néhány megoldáson keresztül ismerteti a startupok számára Izraelben kínálkozó lehetőségeket és előnyöket. Kocsis Gergely (RowanHill Global Kft.) ismerteti az ország fintech stratégiájához kapcsolható célokat és akciókat, az azonnali fizetés kapcsán látható lehetőségeket, és a megvalósítás során felhasználható legjobb nemzetközi gyakorlatokat.

A biztosítók kerekasztalánál Málnay Barnabás (Smartware.Tech & WS) moderálja Radnóti Tibor (Generali), Sallai Linda (CIG Pannónia) és Szota Szabolcs (Smartsurance Technologies Kft.) beszélgetését a csalások felderítésének fejlődéséről, a chatbotok megbízhatóságáról és természetesen a trendi technológiák, a blockchain, AI, Big Data megfelelő alkalmazásáról.

Bár a Gartner friss elemzése szerint a kriptovaluta-láz lecsengőben van, a technológia egészen biztosan velünk marad. Az új típusú pénzügyi modellekben rejlő lehetőségek, előnyök mellett néhány, a hazai piacon is alkalmazható ötletet és már létező megoldást mutat be Benedek Péter (Blockchain Competence Center Kft) .

A bankolási szokásokat a következő években alapvetően megváltoztató szabályozói változtatások, a PSD2 és az azonnali fizetés technológiai, jogszabályi és edukációs kihívásait kapcsán osztják meg gondolataikat egymással és a közönséggel a következő kerekasztal-beszélgetés résztvevői, Csákay Mátyás (MagnetBank), Galló Csaba (CIB Bank) Karsai Gergely (TakarékBank), és Mayer Győző (Giro).

A konferencián a hazai pénzintézetek vezetői, a különböző szabályozó testületek tagjai, befektetési vezetők és tanácsadók, üzletfejlesztési igazgatók, it-vezetők, innovátorok, állami pénzügyi vállalatok vezetői, minisztériumok, ügyvédi irodák és pénzügyi tanácsadó cégek képviselői vesznek részt és osztják meg egymással és az érdeklődőkkel gondolataikat az előadások közötti szünetekben.