Ki fizet rá leginkább a Huawei-ügyre?

Ballépést követ el Donald Trump, az USA elnöke, ha nem egyszerűen korlátozza a Huawei technológiai cég tevékenységét az USA-ban, hanem mindjárt ki is üti a nagy rivális Kína egyik koronaékszerének számító cégét. Érdemesebb lenne mértéket tartani a rombolásban.

A Kínával folytatott kereskedelmi vitákban és a nemzetbiztonsági kockázatok felvetésében sok igazsága lehet az Egyesült Államoknak, és számos lehetősége van arra, hogy elégtételt vegyen ellenfelén, ám ez nem jelenti azt, hogy minden eszközével élnie is kell - írják véleménycikkükben a Bloomberg szerkesztői. A Huawei technológiai cég ellen bevetni szándékozott "atombomba" pontosan ebbe a kategóriába tartozik.

A kereskedelmi nukleáris fegyver nem más, mint hogy a washingtoni kereskedelmi minisztérium felvette a Huaweit és közel 70 partnerét arra a listára, amelyek amerikai beszállítóinak hivatalos engedélyt kell majd kérniük a velük való üzletelésre. A kínai óriás mobiltelefonjai és távközlési berendezései egyaránt kiszolgáltatottak a gyártásukhoz felhasznált amerikai részegységeknek, például fejlett félvezetőknek, így az amerikai kormány lépése csődbe taszíthatja Kína egyik legfontosabb vállalatát, amely nem mellesleg 180 ezer embernek ad munkát.

Gigantikus hiba lenne

A Bloomberg cikkírói szerint ez komoly hiba lenne. Az USA vezetése régóta beszél arról, hogy a vállalat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és ez nem megalapozatlan. Lehet aggódni amiatt, hogy az amerikai távközlési hálózatokba beépített Huawei-elemek kiskaput nyitnak a kémkedés előtt, illetve lehetővé teszik a szabotázst valamilyen konfliktus esetén. Az amerikai kormány azonban már számos lépest tett annak érdekében, hogy megakadályozzák a kínai cég berendezéseinek használatát az USA-ban. A vállalat teljes kiszorítása a világpiacról azonban aránytalan és ostoba próbálkozás.

Először is másodlagos kárt okoznak vele. Olyan vállalatok, amelyek semmi rosszat nem tettek - köztük a Huawei amerikai beszállítói - elveszthetik a megrendeléseik jelentős hányadát, ami súlyos költségekkel jár. Az USA szövetségesei, akik nem fordultak szembe Washington kérésére a vállalattal, úgy érezhetik, hogy a sarokba szorították őket. Még ha Trump elnök meg is gondolja magát, akkor is úgy láthatják, hogy egy ilyen csapás bármikor elérheti őket. Kínát arra ösztönzi a tilalom, hogy megduplázza erőfeszítéseit arra, hogy saját high-tech technológiáikat fejlesszen ki.

Még nagyobb botorság

Ha Trump tárgyalási stratégiaként keménykedik a kínai vállalattal, annak még kevésbé van értelme. Az amerikai hivatalos álláspont szerint semmi köze ennek az ügynek a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások elakadásához, ám nagyon úgy néz ki, hogy Trump a Huaweit ütve akarja sarokba szorítani kínai tárgyaló partnereit. Ugyanezt tette a ZTE Corp. esetén és olyan gyakran hivatkozik nemzetbiztonsági kockázatokra az ilyen viták során, hogy ezzel csak egy újabb precedenst teremt, amelynek alapján vitapartnerei úgy láthatják: bármikor kijátszhatja velük szemben ezt a kártyát.

A kínai fél erre nyilván úgy reagál erre a húzásra, hogy csak azért sem enged. Így aztán az csak aláássa az USA-Kína kereskedelmi tárgyalások értelmes célját, nevezetesen azt, hogy a világ két legerősebb gazdasági hatalma stabilizálja viszonyát. A feszültségek ugyan elkerülhetetlen köztük, de a nyitott hozzáállás, a kompromisszumkészség emlékeztetheti mindkét felet arra, mit nyerhetnek akkor, ha a verseny mellett együttműködnek egymással.

A Huawei ellen intézett kíméletlen támadás háttérbe szorítja a kínai vezetés galambjait és feltüzeli a héjákat, akik szerint elkerülhetetlen a két ország konfliktusa. Az átlag kínai meg csak azt látja, hogy az USA egyszerűen korlátozni akarja országa gazdasági lehetőségeit.

Rövidlátás

Ez a játszma a Bloomberg szerkesztői szerint várhatóan az amerikai elnök kudarcával végződik, mert csak akkor lenne értelme, ha illeszkedne valamilyen stratégiába. Ilyet azonban nem látunk. Mit akar elérni Trump? Megfojtani a kínai technológiai ipart? Megtanítani Pekingnek, hol a helye a világ államainak hierarchiájában? Hátszelet adni a Kínán kívüli szállítóknak? Konfliktust provokálni? Világos cél híján az USA elnöke csak azt kockáztatja, hogy elidegeníti Kínát is és országa szövetségeseit is, feldühíti a kínai kisembert és növeli a konfrontáció veszélyét. Mit nyerhet ezek bármelyikével?

Az Egyesült államoknak arra van szüksége, hogy normális viszont építsen Kínával. Megvédje biztonsági érdekeit, kihasználja versenyelőnyeit, együttműködjön szövetségeseivel, hogy rábírják Pekinget a nemzetközi kereskedelmi normák betartására és olyan új szabályokat szorgalmazzon, amelyek visszaszorítják a destruktív törekvéseket. A Huawei legyalulásával ennek ellenkezőjét érheti el, ezért nagyon úgy tűnik, hogy ez a lépés Trump stratégiai tévedése, amelynek katasztrofális következményei lehetnek - vélik a Bloomberg szerkesztői.