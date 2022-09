A Szecsuán tartománybeli Csengtuban található Délnyugati Csiaotong Egyetem kínai kutatói a múlt héten közúti teszteket végeztek olyan módosított személyautókkal, amelyek mágnesek segítségével 35 milliméterrel lebegnek a vezetősín felett – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A kutatók a szedánokat erős mágnesekkel szerelték fel a járművek padlóján, így azok egy közel öt mérföld hosszúságú vezetősín felett lebeghetnek. Összesen nyolc autót teszteltek, az egyik teszt során a jelentés szerint nagyjából 230 kilométer/órás sebességet értek el – írja a CNBC.

Egy kínai újságíró által a Twitterre feltöltött videón látható, ahogy a járművek - bár döcögősen - lebegnek a síneken:

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn