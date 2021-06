A hét folyamán az Amazon Dating kamuvállalat alkotói új weboldalt, a Postdatest hozták létre azoknak, akiknek szakítás után gondot jelent visszaszerezni a másik félnél maradt holmikat. Az egyébként zéró tőkebefektetésből létrejött szolgáltatás színt akar vinni a mindent véresen komolyan vevő, olykor elképesztő mértékű finanszírozásból megvalósult tech-startupok világába - írja a TechChrunch.

Miután a meglehetősen kimerítő listából kiválasztottuk a megfelelő párkapcsolati forgatókönyvet – többek között olyanok szerepelnek, mint az egyéjszakás kaland, alkalmi randevú, együtt élés, elválás - az ügyfelek létrehozhatnak egy bevásárlólistát az olyan hiányzó tárgyakról, mint a játékkonzolok, kutyatálak, lakáskulcsok vagy elméletileg bármiről. Lehetőség van ennek fordítottjára is: amennyiben a volt partnerünk emlékei kísértenek, saját magunk is kezdeményezhetünk visszavételt. Az ötletgazdák megjegyzik azonban, hogy ez egy limitált ideig tartó szolgáltatás, vagy amint az társalapító Ani Acopian fogalmazott:

Olyan ez, mintha egy Black Mirror epizódot néznél, csak ez a valós életed.

A Postdates esetében a szállítási költség 25-30 dollártól kezdődik Los Angelesben és New Yorkban, amihez társul még egy 3,99 dolláros (körülbelül 1200 forint), úgynevezett „érzelmi munkadíj” is. Bármennyire is abszurdnak tűnik, az említett amerikai nagyvárosokban már élesben megy a szolgáltatás. Leszerződtek két helyi futárcéggel – a Los Angeles-i Gourmet Runner és a New York-i Airpals – ,így amennyiben az érintett felek beleegyeznek, a szállítók ténylegesen kézbesítik a hátramaradt tárgyakat. Ani Acopian és Suzy Shinn készítők szerint nem minden vállalkozásnak kell „életképesnek” lennie, az alapvetően komolytalan szolgáltatással mindössze „tükröt tartanak” a tech-startupok túlzottan költekező világának.