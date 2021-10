Hatékony rákkezelési terepiát találtak, a teljes gyógyulás is lehetséges

A londoni Institute of Cancer Research (ICR) és a Royal Marsden NHS Foundation kutatói egy gyógyszerkombinációval teljesen el tudtak tüntetni nyaki ráktumorokat. A kezelés hatékony lehet vese-, bőr- és bélrákos betegek esetében is. Ez kiegészítheti az új, a koronavírus-oltásokból ismert mRNA-vakcinás kezelési módokat is, amelyek szintén hatékony eszköznek tűnnek a tumoros megbetegedéseknél.