Nem rendeződik 2022-ben sem a videókártya-piac

Az Nvidia az év elején arra figyelmeztetett, hogy a nagy GPU-hiány 2021-ben is fennáll majd, és most a vállalat arra számít, hogy az ellátási problémák 2022-ben is fennmaradnak. A gyártó vezérigazgatója, Jensen Huang a héten az cég 2022-es pénzügyi év második negyedévének eredménybeszámolóján elmondta, hogy a jövő év nagy részében is fennakadásokra számít.