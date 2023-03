Az elmúlt hetekben a mesterséges intelligencia ismét ugrásszerű fejlődést mutatott, ugyanis a Microsoft és a Google egyaránt új, AI-alapú funkciókkal állt elő: az OpenAI bemutatta a GPT-4-et, a ChatGPT-t megalapozó technológia következő generációs változatát, a Google funkciói pedig segítséget ígérnek az ötletelésben, és az írásbeli munkák ellenőrzésében is. Sőt, ha munkahelye a Slack chatplatformot használja, akkor a ChatGPT eszköze segíthet a kollégák közötti mindennapi, gyors kommunikációban is: megkérhetjük, hogy bizonyos embereknek írjon meg egy üzenetet, vagy foglalja össze az aznapi chatelés tartalmát – számolt be a CNN.

Az OpenAI, a Microsoft, és a Google ugyan élen járnak ebben a trendben, de nincsenek egyedül. Az IBM, az Amazon, a Baidu és a Tencent hasonló technológiákon dolgozik, és startupok hosszú listája fejleszt AI íróasszisztenseket és képgenerátorokat is. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella abban bízik, hogy az AI a termelékenység növekedését idézi majd elő azzal, hogy

az apróbb feladatoktól tehermentesíti a munkavállalókat.

Ez azonban közel sem garantált, hiszen az üzenetküldő produktivitását növelheti az AI által megfogalmazott email, azonban a címzetteket hátráltathatják a munkavégzésben a szükségtelenül hosszú, számítógéppel generált üzenetek.

A korai tesztek során kiderült, hogy a GPT4 segítségével kézzel rajzolt vázlatból weboldalt hozhatunk létre, vagy újraalkothatjuk az ikonikus Tetris, és Snake játékokat is bármilyen kódolási előképzettség nélkül. A GPT4 alapja ugyanaz a technológia, amely a Microsoft két új funkcióját is képezi: a Co-pilot-ot, amely segít a dokumentumok szerkesztésében, valamint a Business Chat-et, a ügynököt, ami képes értelmezni a felhasználó Microsoft 365 adatait. A vállalat szerint az ügynök hozzáfér az emailekhez, a naptárhoz és a Teamsen folytatott csevegésekhez is.

Rowan Curran, a Forrester elemzője szerint az eszközök használatától függ, hogy mennyire változnak meg a munkakörülmények, illetve inkább a munkafeladatokra kell összpontosítani, mint a munkahelyek egészére. Úgy véli, hogy a táblázatkezelő alkalmazás segíthet az adatvezérelt döntések meghozatalában, így hosszú távon ez lesz a legjelentősebb hatással a munkahelyekre.

Veszélyes lehet?

Nemrég kiderült, hogy a GPT-4 néha tévesen, és agresszív módon reagál bizonyos kérdésekre. Még ijesztőbb lehet a gondolat, hogy ezek a hibák utat találnak a munkahelyekre is, különösen, ha másokkal való interakcióról van szó.

Ha az emberek elkezdenek pletykálni valamiről, akkor azt normaként fogadja el, majd elkezd ehhez kapcsolódó tartalmat generálni

– mondta Arijit Sengupta, az Aible AI megoldásokkal foglalkozó vállalat alapítója. Hozzátette, hogy ez eszkalálhatja az interperszonális problémákat, és az irodában akár zaklatássá is fajulhat. Arun Chandrasekaran, a Gartner Research elemzője szerint a szervezeteknek fel kell világosítaniuk a felhasználóikat arról, hogy mire jók ezek az eszközök, és mik a korlátaik.

Ennek eleget téve Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, egy tweetben megírta, hogy a technológia egyelőre hibás, és valószínűleg lenyűgözőbbnek tűnik első használatra, mint amilyen valójában, ettől függetlenül az OpenAI ígérete szerint folyamatosan dolgoznak a tökéletesítésén.

(Fogarasi Kitti)