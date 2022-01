A tajvani hatóságok csütörtök este jelentették be, hogy azonosítottak egy kínai kémprogramot több telefonon. A "MiAdBlacklisConfigur" nevű szoftver a globalapi.ad.xiaomi.com szerveréről hét beépített alkalmazáson keresztül tölthető le a Mi 10T 5G okostelefonokra. Ez a program a politikailag érzékenynek ítélt szavakat veszi célba, és megakadályozza, hogy az okostelefonok bizonyos weboldalakra kapcsolódjanak - számolt be a Taiwan News. Aggasztóbb, hogy ezek az alkalmazások képesek a felhasználók internetes előzményeit pekingi szerverekre is továbbítani.

A tajvani hatóság vizsgálatai szerint olyan kifejezések, mint a "Szabad Tibet", a "tajvani függetlenség" és a "független hongkongi média", valamint a tajvani politikai pártok és a kínai politikai vezetők nevei is blokkolva vannak. A cenzúra három különböző nyelven - angol, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai - működik.

A Nemzeti Hírközlési Bizottság egyik szervezete, a Távközlési Technológiai Központ tavaly októberben végzett tesztet a telefonokon, miután a litván Nemzeti Kiberbiztonsági Központ értesítette az NCC-t a készülék cenzúrázási technológiájáról. A hatóságok szerint a szűrőfunkciók további problémákat okozhatnak a felhasználók személyes adatai és magánélete szempontjából. A fogyasztók jogainak védelme érdekében a teszteredményeket azért tették közzé, hogy emlékeztessék a lakosságot a mobiltelefonok használatának kockázataira.

Litvánia Kína új célpontja? Tavaly erős konfliktus robbant ki Kína és Litvánia között, mivel Vilnius elmélyítette diplomáciai kapcsolatait Tajvannal. Több litván termék esetében nem hivatalos szankciókat alkalmaz a pekingi vezetés. A francia EU-elnökség gyors válaszlépéseket akar Pekinggel szemben.

A bizottság közölte, hogy továbbította aggályait a Xiaomi Taiwannak, amely tagadta a vádakat. A kínai telefongyártó kijelentette, hogy telefonjai nem cenzúrázzák a felhasználó kommunikációját, és nem korlátozzák vagy blokkolják a felhasználók olyan műveleteit, mint a keresés, a telefonálás, az internet böngészése és a harmadik féltől származó kommunikációs szoftverek használata.

A cég állítja, hogy a szóban forgó program a fizetős tartalmak felügyeletére szolgál, hogy megakadályozza, hogy a felhasználók olyan nem megfelelő tartalmakkal találkozzanak, amelyek erőszakos, túlzottan szexuális, a gyűlöletbeszéddel kapcsolat és más olyan információkat tartalmaznak, amelyek valószínűleg sértik a helyi felhasználókat.

"Folytatjuk a vizsgálatokat annak megállapítására, hogy a Xiaomi Taiwan megsértette-e a tajvani felhasználók érdekeit azzal, hogy beleavatkozik a magánéletükbe" - közölte a tajvani hatóság, hozzátéve, hogy riasztást adhat ki, "ha a [Xiaomi] vállalat megsérti az ország közigazgatási hatóságai által hozott szabályokat".