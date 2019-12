Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A pénzemberek úgy döntöttek, megmentik a világot

A klímaváltozás elleni harcban rendre az államok szerepét hangsúlyozzák, de valójában minden a cégeken múlik. Most 35 ezer milliárd dollárnyi tőke intett be a legnagyobb kibocsátóknak, és ennek még érdemi hatása is lehet.

Ha a klímaváltozás elleni harc egyetlen eredményt fel is tud mutatni 2019-ben az az, hogy a közvélemény egyre kisebb része kérdőjelezi meg az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás közötti kapcsolatot. Tíz év alatt szépen lassan a fejlett világban elfogadták, hogy valóban változásra van szükség, hogy a Föld lakható maradjon a következő száz évben.

December elején tartották meg a madridi klímacsúcsot, ahol a világ országainak szakértői és vezetői tanácskoztak a teendőkről. Bár egyre nagyobb a társadalmi nyomás, hogy az államok lépjenek szintet a kibocsátás visszaszorításával, és tegyenek intézkedéseket a környezetkárosító termelési módok ellen, Madridból érdemi eredmények nélkül utazott mindenki haza.

Viszont más fontos szereplők meglépték azt, amire kevesen számítottak: nagy befektetők, minősítő cégek, hedge-fundok jelentették be, hogy nem finanszíroznak foszilis energetikai beruházásokat. Az idén az egyik legfontosabb ilyen mozgalommá a Climate Action 100+ nevű befektetői kezdeményezés vált. Ennek célja, hogy a világ legnagyobb üvegházhatású gázokat kibocsátó cégeit összefogja, és ezek vállalásokat tegyenek a káros tevékenységük fokozatos leépítésére. A száznál is több tag között vannak azok a vállalatok, amelyek az éves globális ipari kibocsátás kétharmadát teszik ki - derül ki a The Conversation összefoglalójából.

Náluk is fontosabbak azok a szereplők, akik a befektetői oldalról csatlakoztak a kezdeményezéshez. Mostanra már több mint 370 befektető része a Climate Action 100+-nak, amelyek összesen 35 000 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, ezek pedig kijelentették, hogy már nem finanszíroznak olyan cégeket, amelyek nem tesznek kellő lépéseket a klímaharcban.

A szervezeten kívül is ébredeznek a piaci szereplők: a Moody hitelminősítő intézet a közelmúltban elkezdte lerontani azoknak a cégeknek a státuszát, amelyek a foszilis üzemanyagokkal foglalkoznak. Így tettek például az ExxonMobillal is, amely esetében a rontás kilátásba helyezését azzal magyarázták, hogy a társaság bevételei várhatóan csökkennek majd, miután egyre több nemzet kezdi büntetni az üvegházhatású-gázok kibocsátását.

A Goldman Sachs nagyberuházási bank pedig kijelentette, hogy felhagy minden olyan pénzügyi tranzakcióvak, amely akár csak közvetlenül is, de a sarkvidéki olajkitermelést támogatja.

