Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Aggódnak a befektetők, mínuszban a tőzsdék

Csökkenéssel nyitottak pénteken a New York-i tőzsde irányadó indexei, a befektetők a biztonságosabb eszközök, így az államkötvények és az arany felé fordultak, mert aggasztja őket, hogy Kínában és Kínán kívül is jelentősen nőtt az új koronavírus által megfertőzött betegek száma - írta az MTI. A vezető nyugat-európai tőzsdék indexei is mínuszban állnak.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,25 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,38 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,44 százalékos mínuszban indította a kereskedést. Koronavírus: ismét rossz hír érkezett A kockázatvállalási hangulatot jelentősen visszavetette az a friss adat, hogy a kínai beszállítások masszív zavarai miatt a japán gyárak termelése az utóbbi hét év legerősebb ütemével esett vissza februárban. Ez újabb jelzés arra, hogy recesszióba csúszhat a világ harmadik legnagyobb gazdasága. Csütörtökön 1 százalék körüli mínuszokban is jártak a New York-i tőzsdeindexek, leginkább a nagy tőkeértékű vállalatok, köztük a Microsoft és az Apple árfolyama csökkent. Jóllehet az új koronavírus terjedéséről közölt napi beszámolók feszültségben tartják a piacokat, azok a remények, hogy a világ nagy jegybankjai intézkedéseket tesz a növekedés lassulásának ellensúlyozására, rekordközeli értékeken tartották az S&P 500-as mutatót. Csütörtökön végül mérsékelt mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,44 százalékkal, 29 219,98 pontra, az S&P 500-as mutató 0,38 százalékkal, 3373,23 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,67 százalékkal, 9750,97 pontra esett. Pénteken nyitáskor a vállalatok közül az online fájltárolási szolgáltatást nyújtó Dropbox árfolyama 18,3 százalékkal emelkedett, miután javította működési nyereséghányadának kilátásait, valamint 600 millió dolláros részvényvásárlási programot jelentett be. A Deere, a világ legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártója 7,06 százalékkal drágult a nyitásban, köszönhetően annak, hogy a várakozásokkal ellentétben nem csökkent, hanem emelkedett nyeresége 2020-as pénzügyi évének február 2-án zárult első negyedében. A Sprint árfolyama 6,32 százalékkal emelkedett, a T-Mobile Amerikáé viszont 0,33 százalékkal csökkent nyitáskor annak nyomán, hogy módosították a harmadik és negyedik legnagyobb amerikai távközlési szolgáltató fúziós megállapodásának feltételeit. Ennek értelmében a Sprintben többségi tulajdonos japán Softbank részesedése 27 százalék helyett 24 százalék, a T-Mobile anyavállalatáé, a német Deutsche Telekomé pedig 42 százalék helyett 43 százalék lesz az új vállalatban. Borús a hangulat Nyugat-Európában A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken borús a hangulat. Péntek délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,14 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,03 százalékos, a párizsi CAC-40 0,21 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,20 százalékos mínuszban állt. A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0809 dollárt adtak, 0,20 százalékkal gyengült az amerikai deviza. A jenhez képest 0,17 százalékkal gyengült a dollár, 111,92 jenen forgott. A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára zuhan. A legközelebbi, áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,23 százalékos mínuszban, 57,999 dolláron, a WTI pedig 1,74 százalékos veszteségben, 52,94 dolláron forgott fél négykor. Az arany ára több mint 1 százalékkal újabb hétéves rekordra emelkedett. A New York-i árupiacon az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánkénti ára 1,32 százalékkal, 1640,76 dollárra, áprilisi szállításra pedig 1,51 százalékkal 1644,95 dollárra nőtt - írta az MTI.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!