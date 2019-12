Áremeléseket hozhat Trump háborúja - a vásárlókon csattanhat az ostor

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború, mely 2018 eleje óta tart, a mai napig vezető hírként jelenik meg a pénzügyi világban. Folyamatos tárgyalások zajlanak, eddig még eredménytelenül. Az eddig eltelt csaknem 2 év alatt USA 550 milliárd dollár értékben vetett ki vámot a Kínából érkező termékekre, erre válaszul Kína eddig 185 milliárd dollár értékű vámot követel kizárólag amerikai portékákra. Mindenki bízott abban, hogy a Phase One Dealt, vagyis az első részmegállapodást gyorsan aláírják. Azonban ez a lépés még várat magára, amennyiben ez december 15-ig nem következik be, jelen állás szerint Amerika újabb vámtarifacsomaggal készül.

Fazekas Ferenc

Hogyan hat a háborús helyzet a tőzsdékre és a vállalatokra?

A Dow Jones indexe (DJIA), amely a 30 legnagyobb amerikai vállalatot foglalja magába, csaknem 20 százalékos növekedést mutat, míg az ipari cégek teljesítményét tükröző S&P 500-as index 28 százalékot, a technológiai szektor vállalatainak mozgását leképező Nasdaq pedig 24 százalékot. A kínai Hang Seng index viszont a 2018 év eleji 29 ezer pontos szintről 26 ezerre esett, mely 11 százalékos csökkenést jelent.

A mai napig a két piac ellentétesen mozog, ennek egyik legfontosabb oka abban keresendő, hogy amíg az amerikai tőzsdék emelkedését nagyban segítette a Federal Reserve sorozatos kamatvágása, addig a kínai piacot ilyen pénzügyi stimulánsokkal nem állt módjukban szinten tartani. Az elmúlt négy hónap alatt háromszor is vágott a Fed, így a jegybanki alapkamat 1,5 százalékra csökkent. A kereskedelmi viták fejleményeire azonban mindkét piac igen érzékenyen reagál, hiszen például az amerikai elnök december 2-án tett kijelentése, miszerint a további tárgyalásokat inkább a 2020-as elnöki választások utáni időszakra kellene ütemezni, mindkét tőzsdén jelentős lefelé mozgást okozott.

Kik lesznek a vámháború igazi vesztesei?

Egyértelműen kijelenthető, hogy a legnagyobb vesztesek a fogyasztók lesznek - akár Kínát, akár Amerikát nézzük. Hiszen a vámok kivetése, emelése pluszteher a vállalatok számára, amelyek kénytelenek ezt beépíteni üzletpolitikájukba, ami sok helyen a termékek árának emelését jelenti, amit végül a vásárlók fizetnek meg.

Azoknak amerikai vállalatok költsége, melyek az emelt vagy újonnan kivetett vámtarifákkal sújtott árukat importálják Kínából, együttesen megközelítőleg 550 milliárd dollárral növekedett. Az utolsó több mint százmilliárd dollárnyi vámtarifacsomag 2019. szeptember elsején lépett életbe és főleg általános fogyasztói cikkekre vonatkozik, mint például lábbelik vagy mindennap használatos elektronikai cikkek.

Az amerikai részvénypiacon öt fontos terület van, melyet igen érzékenyen érint a kereskedelmi háború:

Kiskereskedelem

A kereskedelmi vállalatokra a szeptember 1-én életbe lépett vámtarifaemelés mérte a legsúlyosabb csapást. Az érintett termékek között találhatóak többek között televíziók, okosórák, fejhallgatók. A Best Buy (BBY) amerikai kereskedelmi cég nyereségének 60 százalékát teszi ki a kínai gyárakból érkező termékek értékesítése, így ők már lassan kezdik érezni a negatív hatásokat. A december 15- i terveben levő újabb csomag tovább nehezíti a vállalat helyzetét.

Hasonló cégek, amelyeket kedvezőtlenül érint a tarifaemelés: Target Corp. (TGT), Lowe's Companies Inc. (LOW)), Costco Wholesale Corp. (COST), Dollar Tree Inc. (DLTR), Kroger Co. (KR), Walmart Inc. (WMT), and Home Depot Inc. (HD)

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Az amerikai mezőgazdaság az 1980-as krízis óta most először került újra meglehetősen aggasztó helyzetbe. A farmok exportja a 2019-es pénzügyi évben eddig 7 százalékkal csökkent, ezt nagyrészt a szójabab Kína általi megrendelések visszaszorítása okozza. Kína ugyanis a szeptember 1-én bekövetkezett tarifaemelésre a mezőgazdasági rendeléseinek megszorításával válaszolt.

Az nagy élelmiszeripari cégek közül - azon belül is a gyorsétterem láncok piacán - a Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonald's (MCD) és a Starbucks (SBUX) fogják különösen megérezni a vámtarifák hosszútávú hatásait. E három vállalat közül a KFC már most többet profitál Kínában a hazai piaccal szemben. A McDonald's tőzsdei grafikonján szeptember óta látható a kedvezőtlen hatás, hiszen 2019 szeptembere óta több mint 12 százalékos esést produkált a részvény.

Gyártás, beszállítás

Ide tartoznak többek között az autóipari gyárak, repülőgép-alkatrészeket előállító cégek: Boeing (BA), General Motors (GM), Rockwell Automation (ROK), United Technologies (UTX).

A General Motors a tavalyi évben 3,6 milliárd járművet adott el Kínában, így őket és a kínai autóvásárló közönséget egyaránt kedvezőtlenül érinti a megemelt vámtarifa.

Technológia és telekommunikáció, félvezetőgyártás

E csoporthoz olyan nagy nevek tartoznak, mint az Apple (AAPL), a Qualcomm (QCOM), a Micron Technology (MU), a Western Digital (WDC), a Microchip Technology (MCHP). A félvezetők kulcsfontosságú iparág, melynek rendkívül nagy a kitettsége a kínai piacon, a májusi hónapban a tarifa emelés hatására a félvezetők Indexe, a PHLX (SOX) 17 százalékot esett. Így ezen vállalatok részvénygrafikonja hamarosan tükrözheti az elhúzódó kereskedelmi háború hatásait.

Ruházati cikkek és lábbelik

Az Amerikai Lábbeli és Ruházati Ipari Szövetség felmérése szerint a ruházati termékek 92 százalékát, a lakástextilek 68 százalékát és a lábbelik 53 százalékát importálják Kínából. Így ez az iparág, melyre szeptember elseje óta 15%-os vámtarifa vonatkozik, a második helyen végzett a technológiai vállaltok után a legnagyobb kárt elszenvedő iparágak versenyében. A Macy's (M) és a J.C.Penny (JCP) már felhívták a washingtoni politikusok és a Wall Street-i elemzőik figyelmét arra a tényre, hogy ez a lépés a ruházati termékek drágulását fogja okozni. Sok amerikai vállalt tartozik még ide, csak a legnagyobbakat említve: Nike (NKE), Walmart (WMT), American Eagle (AEO), és az Abercrombie & Fitch (ANF).

Egyelőre az látszik, hogy a részvénytőzsdék és azon belül a vállalatok nem feltétlenül aggódnak a kereskedelmi háborús helyzetet miatt. Azonban ne felejtsük el, hogy ezek a tarifák nemrég léptek életbe, így a valódi hatásuk még várat magára. Az amerikai és kínai elemzők egyetértenek abban, hogy egy esetlegesen elhúzódó háború esetén a tőzsdei grafikonok már kedvezőtlenebb képet fognak mutatni.

Fazekas Ferenc, a TőzsdeiKereskedés.hu alapító-ügyvezetője

