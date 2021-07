További növekedési terveinek finanszírozásához 4-6,5 milliárd forintos (túljegyzés esetén lehet magasabb) nyilvános intézményi és lakossági forrásbevonást tervez az AutoWallis Nyrt. az idei év második felében. A tranzakció lebonyolításához szükséges előkészítő lépéseket a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett társaság megtette.

A nyilvános részvénykibocsátás elsődleges célja az AutoWallis csoport növekedési terveinek finanszírozása, emellett fontos cél a társaság részvénypiaci súlyának, a részvény likviditásának növelése. Ormosy Gábor, a társaság vezérigazgatója elmondta, hogy a forrásbevonáshoz a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott tájékoztatóra van szükség, melynek tervezetén már dolgoznak.

Emlékeztetett, hogy az AutoWallis számára nem ez lesz az első tőkepiaci forrásbevonás, ugyanakkor a lakosság számára ez lehet az első lehetőség, hogy részt vegyen a társaság tőkeemelésében. Legutóbb tavaly decemberben hajtott végre sikeres, 1,4 milliárd forint összegű tőkeemelést az AutoWallis három neves intézményi befektető (Széchenyi Alapok, Generali Alapkezelő Zrt., Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.) részvételével.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a társaságnak már most is több mint 2300 lakossági befektetője van, de céljuk, hogy ezen kört és a közkézhányadot tovább bővítsék, így hozzájáruljanak a részvények likviditásának növekedéséhez. A lakossági értékesítésen kívül az AutoWallis további intézményi befektetők bevonását is tervezi. Ormosy Gábor elmondta, hogy növekedési terveik célja, hogy az AutoWallis csoport az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen.