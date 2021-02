Sorsdöntő meccse lesz ma az FC Barcelona csapatának - pénzügyileg is

Ma este sorsdöntő mérkőzésre számíthatnak az FC Barcelona játékosai és szurkolói (utóbbiak között e cikk szerzője is). A Paris Saint-Germain (PSG) elleni meccs, majd az azt követő visszavágó eredménye ugyanis nemcsak a Barca további BL-szereplését döntheti el, de az idén 122 éves klub pénzügyi helyzetét is alapvetően befolyásolhatja majd. A Barcelona számára azért létfontosságú a PSG elleni két mérkőzés, mert a hatalmas pénzügyi krízisben lévő katalán csapat nagy valószínűséggel csak a Bajnokok Ligájában (BL) történő sikeres szereplés esetén tudja átvészelni a 2021-es évet.

Schuszter Péter, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese



Hogy jutott ide a Barca?

Jó kérdés, hiszen az FC Barcelona - a világ egyik legjobb csapataként - korábban pénzügyileg is folyamatosan sikeres, nyereséges volt: a csapat 2019-ben még rekordösszegű, az európai klubok között is kiugró, 841 millió eurós (azaz mintegy 300 milliárd forintos) bevételt könyvelhetett el.

Ehhez képest a legfrissebb adatok szerint 2020-ban a katalánok 15 százalékos, mintegy 126 millió eurós bevételcsökkenést szenvedtek el (igaz, még így is őrzik első helyüket az árbevétel alapján, de csak egy hajszállal megelőzve a Real Madridot).

Alapvetően három tényező vezetett a pénzügyi krízishelyzethez az elmúlt egy évben: a koronavírus, Lionel Messi, és a hatalmas pénzköltés.

A koronavírus miatt a stadionokból eltűntek a szurkolók, így csökkentek a bevételek (ebből eredően a klub fizetéscsökkentésbe kezdett - egyébként előtte, 5 év alatt összesen közel 60 százalékkal nőtt a bérköltsége). Ezt megelőzően, a nyáron azonban még hatalmas pénzeket költött játékosvásárlásokra a csapat.

Ráadásul Messi személyében van egy játékosa, aki a világ első vagy második legjobbja - ehhez mérhető igényekkel. Az elmúlt napokban váltak ismertté a szerződésének részletei, amelyek szerint hatalmas összegeket ajánlottak neki, hogy ne hagyja el a csapatot. Ezen felül pedig a meghatározó - vagy annak vélt - játékosok értéke meredeken csökkent. Coutinho és Dembélé értéke közel 100-100 millió euróval, Pjanicé pedig mintegy 70 millió euróval lett kevesebb.

Mindezek azt eredményezték, hogy a klub, mint vállalat a csőd szélére került.

A 200 millió eurós kötvénykibocsátás

A globális kötvénypiaci befektetésekkel foglalkozó SPB Befektetési Zrt. munkatársaként nem mehetek el szó nélkül az FC Barcelona 2019 óta lebonyolított, 200 millió eurós kötvénykibocsátása mellett.

Ám még mielőtt erre kitérnék, a továbbiak szempontjából fontos két mondatot szólni arról is, hogy pontosan mi is a kötvény, és mikor érdemes kötvényt kibocsátani. A kötvény egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ami a cégek számára forrásbevonást tesz lehetővé a tulajdonosi kör bővítése nélkül. Ha egy cég úgy ítéli meg, hogy rövid-középtávon javul - vagy legalábbis nem romlik - a fizetőképessége, akkor kötvényt bocsáthat ki, amit adott esetben kedvezőbb kondíciókkal tehet meg, mint például a hitelfelvételt.

A befektetők számára pedig például azért lehetnek előnyösek a kötvények, mert egyrészt többet hoznak, mint a betéti kamatok, másrészt a részvényekkel összevetve általában alacsonyabb kockázatúak, hiszen például egy adott vállalatban meglévő tulajdonjoggal (azaz részvényesként) a befektetők magasabb kockázatot vállalnak, mint ugyanazon cég finanszírozójaként (azaz kötvénytulajdonosként).

És akkor térjünk vissza a Barca kötvénykibocsátásához!



SPB Befektetési Zrt. Schuszter PéterSPB Befektetési Zrt.

A katalán életérzés

A kötvénykibocsátás feltételezhetően azért is volt vonzóbb a klub vezetése számára, mert ezzel úgy tudott forrást bevonni, hogy nem kellett bővíteni a tulajdonosi kört. Ez pedig fontos szempont volt az egyesület számára.

Az FC Barcelona ugyanis nem egy szokványos vállalat, hanem egy alapvetően a szurkolók, rajongók tulajdonában levő csapat - kevés ilyenről tudunk az európai topcsapatok színterén.

A klub tulajdonosai tehát érzelmileg is szorosan kötődnek a Barcelonához. Arról nem is beszélve, hogy bár egy spanyol csapatról beszélünk, ami azonban rendkívül elkötelezett Katalónia önállósodása mellett, és focistái élére állnak minden ilyen kezdeményezésnek.

Így vélhetően ezeket a szempontokat is mérlegelve döntöttek a kötvénykibocsátás mellett, amelynek során 200 millió euró tőkét vont be abban a reményben, hogy 2021 már jobb lesz.

Ma eldőlhet, hogy ez elég lesz-e

Ha ma este az FC Barcelona győzedelmeskedik a PSG ellen, akkor elkerülheti történetének legnehezebb időszakát.

Négy éve - totális vesztett állásból - sikerült az FC Barcelona számára a lehetetlen: akkor a PSG-től elszenvedett 4-0-s vereséget követően, Barcelonában 6-1 lett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő-visszavágójának végeredménye.

És mi lesz a Barca kötvényeseivel?

Bár a kötvények között is vannak nagyobb kockázatú papírok, általánosságban azért elmondható, hogy egy kötvénybefektetés biztonságosabb megoldás a pénz gyarapítására, mint például a részvényekbe történő invesztíció. Ezért is képezik alapját a konzervatív portfólióinknak például a nemzetközi vállalati kötvények. A kötvény esetében jellemző kisebb kockázat abból is adódik, hogy egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírról beszélünk, márpedig például egy csőd esetén a hitelezők (azaz például a kötvényesek) követeléseinek kielégítése előnyt élvez a tulajdonosok (a részvényesek) kártalanításával szemben.

Bár ahogy látható, az FC Barcelona pénzügyi mutatói nem kecsegtetnek túl sok jóval, ennek ellenére azt gondolom, hogy a kötvények visszafizetésének kockázata ebben az esetben viszonylag alacsony, hiszen van más aspektusa is ennek a sztorinak.

Egyrészt abban az esetben, ha a Barcelona csapata visszanyeri korábbi formáját és jól szerepel a bajnokságban és a BL-ben, akkor ismét kedvezőbb számokat produkálhat.

Másrészt a koronavírus miatti karantén is véget ér egyszer, és az idei év őszétől talán visszatérhetnek a nézők a stadionokba, ami szintén növeli a klub bevételeit.

Ezek miatt nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a világ egyik legnépszerűbb klubja csődbe jusson, már csak azért is, mert a spanyol kormány vagy egy komolyabb befektető biztos, hogy a zsebébe fog nyúlni a legextrémebb szituációban.