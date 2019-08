Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Beindult a fűnyíró a sikerágazatban, 30 ezer állás szűnhet meg

A nagybankok brutális leépítésekre készülnek, miután az ismét csökkenésnek indult kamatok, a gyenge kereskedési bevételek miatt romlanak kilátásaik, s eközben egyre több munkát lehet automatizálni. Csak március óta mintegy 30 ezer főt érintő létszámcsökkentést jelentettek be.

A nagy globális befektetési bankok idén április óta mintegy 30 ezer állás tervezett megszüntetését jelentették be - írja összefoglalójában a Financial Times. A nagy elbocsátók között olyan ismert pénzintézetek szerepelnek, mint a HSBC, a Barclays, a Société Générale, a Citigroup és a Deutsche Bank. A leépítések zöme az európai érdekeltségeket érinti, s ezek közül is a messze legnagyobb számú elbocsátásokra a nehéz helyzetben lévő Deutsche Bank szánta el magát. Az üzletágak közül az esetek többségében elsősorban a kereskedési üzletág számíthat karcsúsításokra.

A lap szerint a költségcsökkenési hullám egyik oka, hogy a bankok menedzsmentjei egyre nagyobb nyomással szembesülnek a befektetők részéről azért, hogy csökkentsék költségeiket és próbálják meg fenntartani a nyereségszintet. Ez pedig egyre nehezebbé kezd válni, amióta tavaly novemberben elkezdtek csökkenni a hosszabb lejáratú hozamok az Egyesült Államokban. Jól jelzi a megváltozott helyzetet az, hogy a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as november óta 6 százalékkal emelkedett, aközben a legnagyobb amerikai bankok részvényeit tömörítő KBW banki index 5 százalékkal, az európai bankrészvényeket követő Stoxx szektorindex pedig 16 százalékkal esett, hároméves mélypontra.

Bár a bankok nem túl jó szereplését általában egyedi problémák okozzák, egy trend azért megfigyelhető a szektoron belül, egyre nagyobb az olyan hitelek aránya a pénzintézeteknél, amelyek negatív kamatot fizetnek.

Egészen világos, hogy a bankok nyereségkilátásai jelentősen szűkültek, nehéz befektetési bankként igazán jelentős nyereséget termelni egy olyan környezetben, ahol a kamatok nullán, vagy az alatt állnak - mondta a lapnak Andrew Lowe, a Berenberg banki elemzője. E mellett a kereskedés automatizálása, a passzív befektetési stratégiák térnyerése és az, hogy a forgalom egyre inkább a nagy szereplők kezében összpontosul mind olyan folyamatok, amik nehezítik a helyzetet. Eközben a kereskedésért felszámított jutalékok terén is öldöklő harc tombol. A Coalition nevű banki elemzőcég adatai szerint a legnagyobb 10 bank kötvénykereskedésből, devizakereskedésből és árupaci termékekkel való kereskedéséből származó jutalékbevétele 2018-ban a 2006-os szintre esett vissza. Eközben a bevételek is strukturális változásokat mutatnak, s sokkal inkább a rendszerek és számítástechnikai kapacitás dönti el, ki képes nagyobb volument kezelni, mint az alkalmazottak létszáma.

Ráadásul a Bázel IV-es tőkemegfelelési szabályok életbe lépése miatt a kereskedési tevékenységet folytató pénzintézetekkel szembeni tőkekövetelmények is szigorodtak, ami sok bank számára tovább csökkentette ezen tevékenységek nyereségességét. Az összesítés szerint az április óta leépítéseket bejelentő bankoknál a megszellőztetett leépítések nagysága eléri az össz foglalkoztatottak számnak a 6 százalékát.

