Betiltották a shortolást a spanyol és az olasz tőzsdén

Emelkedéssel indult a kereskedés Európában a tőzsdéken, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a spanyol és olasz tőzsdéken megtiltották a shortolást.

Az FTSE-100 2,5, a DAX 1,4, a CAC-40 pedig 1,8 százalékkal emelkedett a pénteki kereskedés kezdetén, míg a Stoxx Europe 600 indexe 1,4 százalékot erősödött. A milánói FTSE MIB 3,6, a madridi IBEX-35 pedig 4,3 százalékkal emelkedett a kereskedés kezdetén.

A Marketwatch szerint a lendület annak köszönhető, hogy Európában a London Stock Exchange pénteken bejelentette, hogy a shortolásokat (amikor a befektetők az esésre fogadnak) betiltja az olasz és a spanyol tőzsdékre bevezetett cégek esetében. A Borsa Italiana és a spanyol hatóságok is hasonló intézkedést vezettek be. Az intézkedéseket azután jelentették be, hogy az 1987-es Fekete Hétfő óta nem látott eladási hullám érte el a Stoxx Europe 600 indexét. A milánói FTSE MIB csütörtökön 15, míg a madridi IBEX-35 14 százalékot zuhant.

Az emelkedésben még benne volt még az ECB elnökének, Christine Lagarde-nak az olasz kötvények kapcsán tett kommentje is, amin csütörtök este még finomított a jegybank. Lagarde ugyanis azt találta mondani, hogy az ECB-nek nem feladata az olasz spreadek kordában tartása.