A bitcoin ugyan stabilan indult az új évben, de még csak egy hét telt el 2023-ból – írja a Reuters.

A legismertebb kriptovaluta 4,3 százalékot erősödött az év eleje óta, de továbbra is a 16 500 és 17 500 dollár közötti szűk sávban ragadt. A Refinitiv Eikon elemzőcég adatai szerint a bitcoin kísértetiesen visszafogott, 7 napos volatilitása 2018 októbere óta nem látott szintre süllyedt.

Ez a türelmesek éve lesz, nem számítunk arra, hogy az árak 2023-ban megközelítik a korábbi történelmi csúcsokat

– mondta Vetle Lunde, az Arcane Research vezető elemzője.

A CryptoCompare adatai szerint a kriptovaluta spot-kereskedési volumene is hasonlóan visszafogott marad: decemberben az előző hónaphoz képest mintegy 48 százalékkal 544 milliárd dollárra esett vissza, ami 2019 decembere óta a legalacsonyabb szint.

Míg az évfordulók környékén gyakori az alacsonyabb kereskedési volumen, az Arcane Research szerint a mostani kriptopiaci apátiát az aktív lakossági befektetők „általános elvándorlása” fokozta.

Persze akadnak piaci szereplők akik számára ez a visszafogottság nem tűnik annyira aggasztónak, pláne a 2022-es bitcoin-vérfürdő után.

Callie Cox, az eToro befektetési platform elemzője egyenesen bizakodó, szerinte „nagy a kereslet 16 000 és 17 000 dollár körüli árfolyamon”.

A Bitcoin látványos emelkedése és összeomlása Kép: Reuters

A bika verzió

Marcus Sotiriou, a GlobalBlock digitális eszközbróker elemzője az ún. Bollinger-szalagok, azaz az árakat és a volatilitást nyomon követő technikai mutató szigorítására mutatott rá a bitcoin chart-jain.

Ezek a sávok 2020 júliusa óta a legszűkebbek, és a hasonló jelek a múltban mindig megelőzték a bitcoin felfelé irányuló agresszív kitöréseit – tette hozzá.

Ezt a lehetséges forgatókönyvet Vetle Lunde, az Arcane Research elemzője is megerősítette.

Ezek az alacsony volatilitási periódusok ritkán tartanak sokáig, és az ilyen időszakokat korábban általában éles mozgások követték, még a stagnáló piacokon is

– mondta.

Ezenkívül a Coinglass információs platform adatai szerint a lejárat nélküli ügyletek finanszírozási rátája december 19-e óta pozitív, ami azt jelenti, hogy a kereskedők az árak emelkedésére fogadnak.

Vagy inkább medve?

Ugyanakkor a kriptovaluták továbbra is ki vannak szolgáltatva a makrogazdasági ellenszélnek, miközben erősek az aggodalmak a globális gazdaság lassulása miatt.

A gyengébb gazdasági kilátások azt jelentik, hogy az embereknek kevesebb a rendelkezésre álló jövedelme ahhoz, hogy olyan kockázatosnak ítélt eszközökbe fektessenek be, mint a kripto

– mondta a GlobalBlock munkatársa.

A gazdasági bizonytalanság miatt a befektetők a biztonságos amerikai dollár felé menekülhetnek, ami általában fordítottan korrelál a bitcoinnal – hangsúlyozta Dalvir Mandara, a MacroHive kvantitatív kutatója.

„A makró háttér továbbra is medvés a kripto számára” – fejtegette az elemző.

És ha ez nem lenne elég: a kriptovállalatok megszenvedik a Sam Bankman-Fried-féle FTX-tőzsde összeomlásának következményeit is

Néhány nagyobb cég költségtakarékossági céllal elbocsátásokba kezdett. A Coinbase kriptotőzsde épp most jelentette be, hogy elbocsájtja az alkalmazottjai negyedét, hogy valahogy „átvészelje a piaci visszaesést”. A múlt héten a Huobi tőzsde közölte, hogy 20 százalékos leépítésbe kezd, míg a Silvergate, egy kriptofókuszú amerikai bank is azt közölte, hogy elbocsátja alkalmazottai mintegy 40 százalékát, a digitális eszközhitelező Genesis pedig 30 százalékos „racionalizálásról” számolt be.