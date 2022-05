Sokan buknak az orosz-ukrán háborún, de a brókercégeknél csak a pezsgők pukkanhatnak a konfliktus eszkalálódása óta. A befektetési vállalkozások forgalma ugyanis rekordot döntött az első negyedévben, és a profitjuk is az egekben jár. Az első három hónapban a brókercégek 8,68 milliárd forintos adózott eredményt értek el, ami 85 százalékkal magasabb a tavalyinál, pedig 2021 és 2020 is nagyon erős első negyedévvel indult ebben a szektorban - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A hatalmas nyereség oka a megugrott forgalom volt. A brókercégek már elmondták, az orosz-ukrán háború kirobbanása után a lakossági ügyfelek jóformán kivétel nélkül meglátták a lehetőséget a 10 ezer forint alá zuhanó OTP-ben. A bankpapírba mintegy 210 milliárd forinttal szállhattak be a háztartások az első negyedévben az MNB adatai szerint is. Az állampapírpiacon is sok ügyletet bonyolíthattak le a kisbefektetők, több száz milliárd forintos nagyságrendben válthattak át Magyar Állampapír Pluszt (máp+) inflációt követő Prémium Magyar Állampapírra (PMÁP), miután egyre magasabb inflációs adatokat közöltek a statisztikusok. A kisbefektetők mellett az intézmények is vélhetően jóval több tranzakciót végeztek a turbulens piaci környezetben, ami szintén növelhette a brókercégek forgalmát.

Harmadával nőtt a bevétel, duplázódott az eredmény

A befektetési vállalkozások legfőbb üzletága, a befektetési szolgáltatási tevékenység árbevétele 2021 első negyedéhez képest 32,5 százalékkal nőtt, és meghaladta a 119 milliárd forintot. Ezen belül a kereskedelmi tevékenység bevétele 34 százalékkal bővült, 101 milliárd forintnál is több lett, de nőtt a bizományosi tevékenységből érkező összeg is. A főtevékenységet kísérő kiadások is emelkedtek mintegy 30 százalékkal, ezek összege 106 milliárd forint lett. Mindezek eredményeként a befektetési szolgáltatási tevékenység üzleti eredménye 13 milliárd forint fölé emelkedett, ami 55,8 százalékos növekedés tavaly óta. Az üzemi eredmény pedig meghaladta a 7,6 milliárd forintot, ami a tavalyinak több mint a duplája.

A munka is felpörgött persze a brókercégeknél. Az MNB adatai szerint az azonnali tőzsdei forgalom az első negyedévben 75 százalékkal nőtt a brókercégeknél, a származtatott ügyleteké pedig a 2,8-szeresére ugrott. Már februárban is jókora forgalomnövekedést mértek, de a március kiemelkedő hónap volt, a tavalyi kétszeresére nőtt az azonnali piacon a megbízások értéke. Az 1041 milliárdos havi tőzsdei forgalom a brókercégeknél történelmi rekord, az előző csúcs 2020 márciusában, a covid-járvány kitörésének hónapjában volt, az dőlt meg most.

Tekintettel viszont arra, hogy a háború hatására estek a részvényárfolyamok, az emelkedő hozamkörnyezetben pedig az állampapírok árfolyama is csökkent, a befektetési szolgáltatóknál (brókercégek, bankok és fióktelepek) lévő értékpapír-állomány csökkent. Ezen belül viszont a brókercégeknél lévő volumen nőtt az intenzív vásárlások miatt. Összesen 20 ezren nyitottak számlát a brókercégeknél az idén, március végén a 343 ezer ügyfélszámlán lévő értékpapír-állomány 5550,97 milliárd forintos történelmi csúcson volt.

Az adóoptimalizálás is egyre több ügyfél számára fontos. A nyugdíj-előtakarékossági számlák száma az első negyedévben tovább emelkedett 23 346 darabra, a rajtuk lévő összeg viszont az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt némileg csökkent 96,5 milliárd forintra. A tartós befektetési számlák (tbsz) száma 5,5 ezerrel nőtt meg, 91 ezer fölé ugrott a brókercégeknél, az ezeken lévő megtakarítás pedig viszont 1305 milliárd forintra csökkent az év végi 1387,6 milliárdos történelmi csúcsról.