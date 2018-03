Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brutális büntetést szabtak ki Kínában

A kínai hatóságok történelmi mértékű büntetést szabtak ki egy cégre a tőzsdei árfolyamok tisztességtelen befolyásolása miatt. A bírság összege hatszor akkora, mint amennyit a cég keresett az ügyeletekből.

A kínai hatóságok 5,5 milliárd jüanos, azaz nagyjából 218 milliárd forintos büntetést szabtak ki a Xiamen Beibadao Group nevű cégre, mivel az szerintük három, a Sencseni Értéktőzsdén jegyzett részvény árfolyamát is tisztességtelenül befolyásolta - számolt be a Bloomberg.

A büntetés mértéke hatszor akkora, mint amit a cég keresett a kínai értékpapír-felügyelet szerint az árfolyam-manipulációval két hónap alatt, amíg a jogsértéseket elkövette. A felügyelet szerdai közlése szerint a cég manipulációi által érintett három tőzsdei társasága a Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., a Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. és Guangdong Hoshion Aluminium Co. voltak.

A hatóságok egyre szigorúbban lépnek fel a tőzsdéket érintő tisztességtelen magatartással szemben. A kínai tőzsdéken, bár kapitalizációjukat tekintve a világ második legnagyobb piacának számítanak, mind a mai napig a kisbefektetők a domináns szereplők. A Kínai Értékpapír Szabályozó Bizottság elnöke, Liu Shiyu tavaly februárban jelentette be, hogy szigorúan ki fogják nyomozni a tisztességtelen piaci eljárásokat és bűncselekményeket.

A most kiszabott büntetés szigorúsága azonban nem egyedülálló. Decemberben egy 54 millió jüanra bírságoltak egy brókert, aki 15 részvény árfolyamának manipulációjával keresett 27 millió jüant. Egy héttel később egy sencseni brókert büntettek 1 millió jüanra egy olyan manipuláció miatt, amin ráadásul a bróker még bukott is.

