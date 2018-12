Bush halála miatt szerdára gyásznapot hirdetett Trump

George H. W. Bush pénteken bekövetkezett halála miatt nemzeti gyásznapot hirdetett jövő szerdára Donald Trump amerikai elnök. Zárva lesz a New York-i tőzsde és a Nasdaq is - írta a Portfolio.hu a Marketwach híre alapján.

George H.W. Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke 1989-től 1993-ig töltötte be a hivatalt, előtte Ronald Reagan elnöksége idején az ország alelnöke volt. Hivatali idejére esett a Szovjetunió összeomlása, a hidegháború vége, és irányítása alatt vívták meg az első iraki háborút - Kuvait felszabadítására - 1991 elején - emlékeztet a portál.

Bush egészen tavalyig aktív életet élt - a 90. születésnapját ejtőernyős ugrással ünnepelte meg -, tavaly óta azonban a Parkinson-kór kerekesszékbe kényszerítette.

A The Washington Post című lap szerint halála egy korszak végét jelenti. A volt elnököt nagylelkűség és udvariasság jellemezte, ugyanakkor versenyszellem és nagyon nagy ambíció is lakott benne. A The New York Times "képzett bürokratának" és "diplomáciai játékosnak" nevezte.

A CNN hírtelevízió a többi között megemlítette, hogy 1836 óta az első olyan elnök volt, aki alelnökként szállt küzdelembe a Fehér Házért és megválasztották, és a második olyan ember az Egyesült Államok történetében, akinek a fia - George W. Bush - is elnök lett.

