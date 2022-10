A Civita Group Zrt. tevékenysége a kukorica-feldolgozásra épül. A Monostorpályiban működő cég kukoricamalom mellett korszerű kukoricaolaj- és tésztaüzemet működtet. Olyan réspiacra termel, amely a lisztérzékeny embereknek kínál teljes értékű életet. Az alapanyagot adalék és vegyszer nélkül dolgozzák fel - írja a cég közleményében.

Válságálló üzleti modellt jelent a kukorica a Civita-csoport számára – mondja Vaszkó Gábor vezérigazgató. Fontosnak tartják, hogy a tőkelekötési programjuk minél előbb fusson le, hiszen akkor előbb fog "termőre fordulni". A Civita Group (mely rövid ellátási lánccal dolgozik) Magyarország egyik legnagyobb kukorica-feldolgozója az élelmiszergyártók között. A bébiételtől az ehető tányérig terjed a termékportfólió.

Vaszkó Gábor vezérigazgató úgy véli, hogy a kukoricában rejlő lehetőségek kihasználásával tőzsdére éretté vált a cégcsoport. Az, hogy 50 kilométeres körzetből szerzik be az alapanyagot, számottevő versenyelőnyt hordoz. A kukoricát hétezer hektárról szállítják az üzembe, és a termelői körük is régóta nagyrészt változatlan - közölte a cégvezető.

A kkv-szektor érdeklődő tagjai számára korábban a BÉT Mentorprogramot indított, amit a londoni, valamint a milánói tőzsdével közösen szerveztek meg, és amelyen Vaszkó Gábor Civita-vezérigazgatója is részt vett. A képzés keretében az előadók olyan pénzügyi ismeretekkel látták el a tőkebevonást fontolgató menedzsereket, hogy képessé tudják tenni a cégüket a külső befektetők fogadására. A novemberi részvénykibocsátással a saját mellé plusz tőkét akarnak bevonni. Ebből a tőkéből (többszörös tőkeáttéttel) fogják megtöbbszörözni a befektetett pénzt. Ehhez ugyanis ugyanekkora összegű bankhitelt és állami támogatást is be tudnak vonni. Ez lesz az önerő ahhoz a nagyszabású beruházási programhoz, amit a cégnél terveznek - áll a közleményben, amelyben nem részletezik a tervezett programot.