Megállt a forint erősödése csütörtökön az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése és az azt követő kommentár után. Pénteken pedig tovább gyengült a magyar fizetőeszköz. Az euró ára kora délelőtt már 412 forint fölött volt, a dollár jegyzése 414 fölé ugrott, a svájci frank a 417-es szintet ostromolja, és a londoni hosszú hétvégét tervezők is 477 forintos font-árfolyammal számolhatnak ismét, pedig tegnap még 470 alatt is járt a jegyzés.

Javulás nem is nagyon várható a szakértők szerint. "Fontos szint alatt van az euró-forint árfolyama. Ismét a 410-es szint alatt a jegyzés, de ezt meg is kellene tartani zárásig, ez esetben akár folytatódhat is a forinterősödés a 405-ös, majd a 400-as szint irányába. A dollár-forint jegyzése szintén a 410-es szint közelében mozog, mivel az euró-dollár visszatért a paritás környékére" - közölte még korán reggel az Equilor. A 410-es szintet azonban gyorsan átvitte a keresztárfolyam. Az euró/dollár paritás is eltűnt, a dollár győzött, jelenleg 0,994 dollárba kerül az euró.

"Gyengült az euró, miután az EKB meglebegtette, hogy a várakozásoknak megfelelő kamatemelést követően már kevésbé lehet agresszív a szigorításokkal. A dollár annak ellenére erősödött, hogy a fogyasztás már lassulni látszik a kamatemelések hatására, ami a következő 75 bázispontos várható kamatemelés után a Fed-et a kamatemelések lassítására sarkallhatja. Az euró gyengülésének megfelelően ismét gyengült a forint, noha a napközbeni meredekebb esés nagy részét sikerült ledolgoznia. Eközben erősödtek a régiós devizák" - tette ehhez hozzá Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

A KBC Equitas szerint Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádiós interjúja tovább rontott a forint helyzetén. "Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjúján a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy az egyszámjegyű infláció a cél, valamint az árstopok ki lesznek terjesztve további termékekre is. A kormányfő továbbá hozzátette, hogy egyelőre kevesebb gáz érkezik, viszont a gáztárolók feltöltöttsége magas, így Európában van elegendő gáz a téli időszakra. A bejelentés után a forint elkezdett gyengülni az euróval szemben, át is lépte a 410 forintos határt az EURHUF" - írták elemzésükben.