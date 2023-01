A német szövetségi statisztikai hivatal nyilvánosságra hozta a decemberi inflációt, ami lényegesen kedvezőbb lett a vártnál: 8,6 százalékos volt az áremelkedés üteme Németországban a novemberi 10 százalékot követően, míg a várakozások átlaga 9,1 százalék volt. A hírre hirtelen gyengült az euró a dollárhoz képest: míg előtte egy euróért 1,065 dollárt adtak, a hír után ez 1,055 lett.

A reakció érthető, miután Németország az eurózóna legnagyobb gazdasága, így ha ott mérséklődik az infláció, akkor ez az eurózóna egészére is erős hatással lehet, és befolyásolhatja az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikáját, vagyis csökkenhetnek a kamatemelési várakozások.

Egy adat persze még kevés a monetáris politika változásához, de a piac reakciója annyiban is érthető, hogy a dollár korábbi nagy erősödés után nagyot is gyengült az euróhoz képest: míg egy euróért a mélypontján 0,96 dollárt adtak csak, onnan szaladt fel az érték 1,065-ig, így egy kis korrekció már időszerű volt.

A forinthoz képest még nagyobbnak is tűnt a délelőtti dollárerősödés: 377-ről 383-ig, miután a forint az euróhoz képest is gyengült a hírre (a piacon van egy olyan vélemény, hogy ha a dollár erősödik, akkor a forint gyengül az euróhoz képest is, aminek nincs fundamentális alapja). Végül délután a forint heves erősödésbe kezdett az euróhoz képest, visszatért a 400-as szint közelébe, így a dollárhoz képest is visszanyerte a délelőtti veszteség felét: 380 lett az árfolyam.