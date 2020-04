Enyhe tünetek mellett is lehet halálos a koronavírus

Az estek egy kis részében a Covid-19 megbetegedés még úgy is okozhat halálos kimenetelű szívkárosodást, hogy a betegnek csak nagyon enyhe tünetei vannak - mutat rá a Harvard Egyetem lapjában megjelent cikk.

A tüdő sérülése és akut, tüdőkárosodás okozta légzési elégtelenség a legrettegettebb komplikációi a Covid-19 betegségnek, azonban nemrég egy újabb durva komplikáció került előtérbe a SARS-Cov-2 vírus következményei közül - írja a The Harvard Gazette, a Harvard Egyetem hivatalos híroldala.

A Covid-19 betegség lefolyásának mikéntje meglehetősen széles spektrumon mozog, a gyakorlatilag tünetek nélküli lefolyástól kezdve a kritikus, egyes esetekben halálos kimenetelig. Csak emlékeztetőül, a fertőzést elkapók nagy többségénél a lefolyás az enyhe tünetekkel járó kategóriában maradt. Azonban a betegek egy részénél szívelégtelenség is megjelent a fertőzés következtében, még akkor is, ha korábban nem volt ilyen diagnosztizált megbetegedésük.

A cikk szerint a járvány korai szakaszából származó egyik tanulmány szerint Vuhanban 41 koronavírussal kórházba kerülő beteg közül ötnél, azaz ezek 12 százalékánál jelentkeztek szív- és érrendszeri károsodásra utaló tünetek. Ezen pácienseknél egyaránt megfigyelhető volt a kardiális troponin szintjének magas szintje (szívizom elhaláskor felszabaduló fehérje, ennek túlzott jelenléte a vérben utal szívinfarktusra), az EKG és a szívultrahang normálistól eltérő képe. Azóta a cikk szerint más jelentések is megerősítették, hogy a szív- és érrendszeri károsodás része lehet a Covid-19 által okozott következményeknek. Sőt, vannak olyan beszámolók is, amelyek szerint egyes klinikai esetekben a páciensek eredeti panaszai szívelégtelenségre utalóak voltak, s nem pedig a jól ismert légzési nehézségek.

Hogyan károsíthatja a vírus a szívet?

A Harvard Medical School orvos-kutatóinak véleménye szerint se nem új, se nem meglepő a megfigyelés, hogy a SARS-CoV-2 károsíthatja a szívet - írja a lap. Peter Libby és Paul Ridker elmondása szerint azonban még nem világos, hogy az újfajta koronavírus veszélyesebb-e a szívre, mint más vírusok. Ők úgy vélik, számos módon roncsolhatja a szívet.

Először is, azoknál, akik korábban már valamilyen szívelégtelenségben szenvedtek, eleve magasabb a kockázata, hogy valamilyen súlyos légzési, vagy szív- és érrendszeri szövődmény jelentkezik a fertőzés során. Ez a tanulmányok szerint egyébként nem meglepő módon ugyanígy van az influenza, megbetegedések esetében is. A tanulmányok szerint a légúti megbetegedések, akárcsak az influenza, kiválthatnak szívrohamot is.

Másodszor, az olyan esetekben, amikor az adott páciens egy korábban nem diagnosztizált szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved, a vírus könnyen felszínre hozhatja az adott elégtelenséget. Számos olyan összefüggés van, amely miatt a fertőzés, a láz és a gyulladás fokozott terhelést jelent a szívnek. Ez olyan, mint ha a szívet egy erős stressztesztnek vetnénk alá - mondta Ridker a lapnak.

Harmadszor, néhányan tapasztalhatnak olyan tüneteket, amelyeket egyébként a szívroham esetében jellemzőek. Akkor is, ha eközben nincs elzáródás a szívükben, viszont a szívizom nem jut elegendő oxigénhez. Ez utóbbit kiválthatja a Covid-19 fertőzés is, amelynek ismert következménye a szervezet oxigénellátásának elégtelensége. A láz és a gyulladás amúgy is jellemzően a szívritmus gyorsulásával jár és növeli a szervezet anyagcsere sebességét, amely tovább csökkentheti a szívizom oxigénellátását.

Korábban egészségesek is veszélyben lehetnek

Ezen felül a fertőzöttek egy részénél - olyanoknál, akik egészségesek voltak és nem volt fel nem fedezett szívelégtelenségük - szövődményként szívizomgyulladás is kialakulhat úgy, hogy a vírus közvetlenül a szívet fertőzi meg - írja lap. Ez a fajta gyulladás szívritmus elégtelenséget és szívizom károsodást okozhat és csökkentheti a szív azon képességét, hogy megfelelő mennyiségű vért pumpáljon.

Liddy szerint a vírusfertőzések egy részének ilyen típusú szövődményei jól ismertek. A lap megjegyzi, hogy Olaszországból származó esettanulmányok alátámasztják az elképzelést, amely szerint az újfajta koronavírus képes megfertőzni a szívet és befolyásolja a szívizom működését egészséges felnőtteknél még a fertőzés akkut fázisát követően is, még akkor is, ha az adott páciensnél a tüdőelégtelenség nem volt tapasztalható.

Bizonyosan van néhány ember, akiknél akut szívizomgyulladás alakul ki, amely során a vírus közvetlenül a szívizmot és a szív sejtjeit fertőzi meg és durva gyulladásos reakciót vált ki. Ez életveszélyes és olyan embereknél is előfordulhat, akiknél korábban nem volt semmilyen kockázati faktor a betegséggel kapcsolatban - mondta Libby.

A két orvos-kutató azonban felhívta a figyelmet, hogy a semmiből előtűnő szívelégtelenség jelensége az amúgy egészséges emberek esetében viszonylag ritka lehet azon esetek között, amikor a Covid-19 szívelégtelenséget is okoz. A két szakértő szerint a szívelégtelenség jó példája annak, hogy milyen következményei lehetnek egy több szervet és a szervezet egészét érintő gyulladásos folyamatnak. A gyulladás a szervezet egyik hatásos eszköze a fertőzésekkel szemben, azonban megvannak az árnyoldalai is. Lényeg az, hogy a gyulladás során a védekező reakciója olyan heves lehet, hogy az önmagában szívrohamot okozhat egyes esetekben. Ez az úgynevezett citokinviharnak nevezett jelenség okozhat sejtelhalást, szövetkárosodást és szervi károsodást (a citokinok olyan jelzőmolekulák, amelyek aktiválják a szervezet immunválaszát, ezek túltermelődése váltja ki a jelenséget).

A két szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy számos olyan információ, amely jelenleg még csak feltételezés a vírussal kapcsolatban a jövőben kikristályosodhat, ahogy a tudomány előrehalad a vírus és az általa okozott betegség vizsgálatában. 12-18 hónap múlva sokkal több információ áll majd a rendelkezésünkre. Most az elsődleges feladat az ismert szabályok szigorú betartásával megakadályozni, hogy az emberek elkapják a Covid-19-et. Ha valaki elkapja, akkor pedig segítenünk kell nekik átjutni az akut fázison - mondta a lapnak Libby.

Egy év múlva többet tudunk

Nagyon fontos, hogy szigorú, gyors és hatékony teszteléseket végezzenek, véletlenszerűen is - tett hozzá a szakember. Addig, amíg az ezekből a tesztekből származó bizonyítékok összeállnak, a klinikai orvosoknak feltérképezetlen területen kell lavírozniuk a járvány idején a kardiológiai ellátások területén is. Nem állnak rendelkezésünkre ugyanis a szokásos. megnyugtató hátteret nyújtó adatbázisok.

Az Index hívta fel a figyelmet korábban az egyik CNN-en megjelent tudósításra, amely szerint a járvány kitörése óta New Yorkban a mentősök a korábbiaknál sokkal több esetben találkoznak szívmegállásos esetekkel. De számos más tudósítás is megjelent olyan esetekről, amikor a koronavírusos beteg szívrohamra utaló tüneteket produkált, miközben a szokásos légzési nehézségek nem jelentkeztek.

Eközben például Németországban és Ausztriában meglepő módon márciusban nem hogy nem nőtt a szívinfarktusok száma, de egyenesen csökkent a Spiegel és a Der Standard beszámolói szerint. Az osztrák lapnak nyilatkozó szakértő szerint ennek több oka is lehet. Egyrészt a szívpanaszokat észlelő páciensek egy része a fájdalmat tüdőgyulladásnak és koronafertőzésnek véli és ezzel keresi meg orvosát. Másrészt az emberek egy része eleve nehezebben szánja rá magát arra, hogy orvosi segítséget kérjen, félnek ugyanis attól, hogy az egészségügyi ellátásban megfertőződnek. De a korlátozások miatt az emberek kevesebbet is sportolnak, ami szintén hozzájárulhatott az átmeneti visszaeséshez. A szakértő szerint az is elképzelhető, hogy az amúgy infarktusban elhunyt betegek egy részét a koronavírusban elhunytak közé számították.