Ismét 400 forint alatt jár az euró árfolyama a devizapiacokon. A múlt héten volt már erre példa, de a szerdai erősödés olyan mértékű, ami augusztus 15-e óta nem látott euró-árfolyamot hozott. Az euró/forint kurzus 397,199-ig csökkent délután, a dollár ára is 400 forint alá csúszott, és a svájci frank is 407 forint alatt járt, holott a nyitáskor még 414 körül volt.

Továbbra is az 50 és a 30 napos mozgóátlagok közelében található az euró-forint árfolyama, melyek 402 közelében képeznek fontos támaszt. Amennyiben sikerülne letörni, a 399,62-es támasz lehet megcélozható. Felül továbbra is 405-406 között húzódik gyengébb ellenállás. Holnap délután itt is nagyobb mozgás indulhat az EKB üzeneteinek függvényében, az MNB egyhetes betéti kamata változatlanul maradhat - írta dél körüli elemzésében az Equilor.

A szakértők szerint komolyabb forinterősödést az hozhat, ha a kormánynak sikerülne megállapodnia Brüsszellel, és megkapná Magyarország az uniós forrásokat, az ugyanis stabilizálhatná az állam finanszírozását, nem kellene annyi forrást bevonni a piacról.