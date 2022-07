Látványos tűzijátékkal ért véget átmenetileg tegnap a forint árfolyamának július eleji vesszőfutása, amellyel hat kereskedési nap leforgása alatt több mint 20 forinttal, azaz 5 százaléknál is nagyobb mértékben gyengült az euróval szemben egy szuszra.

A szerdai 417 forint körüli szintekről péntekre már 400 forint közelébe korrigált vissza az árfolyam, azonban ez egyelőre kemény diónak bizonyult, s idegesen ismét erősödni kezdett az euró vissza 410 forint irányába.

Csak rövid távú a fordulat

Mindezek ellenére megvan az esélye annak is, hogy forint vesszőfutásának legalábbis átmenetileg vége. Azonban hosszabb távon az Magyar Nemzeti Bank kamatemelései és az EU-s források feltételeinek állítólagos magyar elfogadása miatti erősödés semmit sem javított azon a technikai képen, amit a forint árfolyama az euróval szemben mutat, ez pedig a hosszú távú gyengülésről szól, amiben egyelőre halvány jele sincsen a jelentős pozitív fordulatnak. Így továbbra is igaz az, ami az elmúlt 10 évben igaz volt - egyre magasabb és magasabb euróárfolyamokra kell felkészülni.

A mostani kilövés technikai szempontból azért jelentős, mert az euró/forint árfolyam ezzel most már szignifikánsan, nem csak a 14 napos volatilitás értékével, de a szigorúnak számító 3 százalékos mértékkel is átlépte korábbi csúcsát. Az új csúcs beállítása ráadásul - ha az április eleje óta tartó gyengülő hullámot nézzük - egy 10 százalékot meghaladó mozgást követően következett be, így technikai szempontból az április 22-i, 369,5 forintos mélypont a grafikonon mostantól kiemelt jelentőséggel bír. Ez tekinthető az utolsó úgynevezett legális mélypontnak mostantól a forint hosszú évek óta tartó gyengülő trendjében. Azaz ahhoz, hogy hosszútávú fordulatban lehessen reménykedvi valamikor, ezt kellene lefelé áttörnie az árfolyamnak.

A leggyengébb támaszt sem törte még át a fordulat óta az euró forintárfolyama Kép: Napi.hu , stooq.com

Persze ez elérhetetlen szintnek tűnik most, a 400 forint feletti zónában tartózkodó euróárfolyamnál. A grafikonon egyébként látszik, hogy a két nap alatt bekövetkezett korrekció ellenére a legrövidebb gyengülő trendjéből sem szabadult ki a forint és a keresztárfolyamnak egyelőre lefelé egyetlen fontos támasz szintet sem sikerül még áttörnie. Ha tovább korrigálna lefelé a keresztárfolyam, akkor a a forinterősödést gátolhatja első körben a júliusban kiépített sáv felső széle 403 forint körül, a 400 forintos lélektani határ, az emelkedő csatorna alja 399 forint körül, a 394 forintos korábbi kitörési szint, a február óta tartó emelkedő trendhez kapcsolódó 50 napos mozgóátlag 392 forinton és az április eleje óta tartó emelkedő trend apró lokális mélypontjai nagyjából 5-10 forintonként.

Él és virul a forintgyengülés

Pozitív jel a grafikonon, hogy az e heti felszúrással az árfolyam az emelkedő csatornából felfelé kitört, de később visszatért abba. Ez akár jelezheti a gyengülő trend közelgő kifulladását is. Negatív jel viszont, hogy az új csúccsal egy emelkedő háromszög szerű alakzatot validált az árfolyam, konzervatívabb szemmel nézve valahol 394 forintnál, lazábban szemlélve 400 forintnál húzódó felső befogóval. Ez annyit tesz, hogy még a háromszög magasságának megfelelő mozgás elvárható az árfolyamtól, ami konzervatívan 421 forintos, lazábban pedig 434 forintos euróárfolyamot jelez előre.

Összességében: